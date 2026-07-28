باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی در بدو ورود به استان کرمانشاه، آماده‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی اربعین حسینی و بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دو محور اصلی این سفر عنوان و اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل موقعیت راهبردی خود و میزبانی از میلیون‌ها زائر اربعین، نقش محوری در ارائه خدمات ارتباطی به زائران دارد و وزارت ارتباطات با تمام ظرفیت برای فراهم کردن ارتباطی پایدار، باکیفیت و بدون دغدغه در ایام اربعین پای کار آمده است.

هاشمی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با استاندار کرمانشاه و مسئولان استانی و همچنین جلسات ستاد ارتباطات اربعین حسینی، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های فشرده‌ای برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز زائران انجام شده و استان کرمانشاه به عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های مرزی، در کانون این برنامه‌ریزی‌ها قرار داشته است.

وی افزود: در این سفر تمامی معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند و با تقسیم کار انجام شده، هر یک مأمور بررسی میدانی بخشی از پروژه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی استان هستند تا اگر در هر نقطه‌ای نیاز به پیگیری، تقویت یا رفع مشکل وجود داشته باشد، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام لازم انجام شود.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین یک مسئولیت ملی است، گفت: تلاش ما این است که هیچ دغدغه‌ای از نظر ارتباطات و دسترسی به خدمات دیجیتال برای زائران وجود نداشته باشد و تمام ظرفیت وزارت ارتباطات در این مسیر بسیج شده است.

هاشمی یکی از برنامه‌های ویژه این سفر را تسهیل ارائه خدمات ارز اربعین عنوان کرد و گفت: مدیرعامل پست‌بانک ایران نیز در این سفر حضور دارد و مأموریت ویژه‌ای برای تسهیل فرآیند تخصیص و ارائه ارز اربعین به زائران بر عهده دارد تا مردم بتوانند بدون دغدغه و با سهولت بیشتری از این خدمت استفاده کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات افزود: در ماه‌های گذشته نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی در مسیر‌های منتهی به مرز‌های استان شناسایی شده و با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه، برنامه جامعی برای تقویت پوشش شبکه در این نقاط اجرا شده است. همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت با اختصاص ظرفیت ویژه پهنای باند به استان کرمانشاه، شرایط لازم برای ارائه خدمات پایدار و باکیفیت را در ایام اوج تردد زائران فراهم کرده است.

وزیر ارتباطات افزود: هدف ما این است که زائران از لحظه ورود به استان کرمانشاه تا عبور از مرز و همچنین در طول مسیر، دسترسی مناسب به خدمات ارتباطی، اینترنت و تماس‌های تلفنی داشته باشند و هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

هاشمی محور دوم سفر خود را افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان عنوان کرد و گفت: ۲۶ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان کرمانشاه به بهره‌برداری می‌رسد که این پروژه‌ها حاصل تلاش همکاران ما در وزارت ارتباطات و همراهی ارزشمند استاندار کرمانشاه و مدیران استانی است.

وی عنوان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، افزایش دسترسی مردم به خدمات نوین ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در مناطق مختلف استان خواهد بود.

وزیر ارتباطات همچنین به اقدامات انجام شده در کشور عراق برای تسهیل ارتباطات زائران اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته پیش در سفری به عراق، مذاکرات و توافق‌های سازنده‌ای با وزیر ارتباطات این کشور انجام شد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران ایرانی فراهم شود.

وی افزود: براساس توافق‌های انجام شده، خدمات رومینگ اپراتور‌های ایرانی در کشور عراق تقویت شده و نقاطی نیز برای ارائه اینترنت رایگان به زائران پیش‌بینی شده است تا زائران بتوانند در طول سفر از خدمات ارتباطی مناسب بهره‌مند شوند.

هاشمی بیان کرد: علاوه بر این، خدمات متنوعی نیز از طریق سکو‌های داخلی از جمله پیام‌رسان «بله» و سایر پیام‌رسان‌های بومی برای زائران طراحی شده که اطلاع‌رسانی، راهنمایی، ارائه خدمات مورد نیاز و دسترسی آسان‌تر به امکانات سفر را برای آنان فراهم می‌کند.

وزیر ارتباطات با قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه، مدیران استانی، اپراتور‌های تلفن همراه و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی‌های انجام شده در داخل کشور و همکاری مناسب طرف عراقی، زائران اربعین امسال سفری ایمن، روان و همراه با خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت را تجربه کنند.

منبع: تسنیم