باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد عظیم‌ملک با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال افزایش دمای هوا و به‌منظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های استان کردستان، با پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و موافقت استاندار، روز چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و خدمات‌رسانی آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست بر خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری در ساختمان‌های اداری نظارت مستقیم داشته باشند.

عظیم‌ملک همچنین گفت: اکیپ‌های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان روز چهارشنبه با حضور میدانی، میزان مصرف برق دستگاه‌های اجرایی را پایش و بررسی خواهند کرد.