معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان از تعطیلی ادارات، بانک‌ها و بیمه‌های استان در روز چهارشنبه هفتم مرداد به دلیل افزایش دمای هوا و مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد عظیم‌ملک با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال افزایش دمای هوا و به‌منظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های استان کردستان، با پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و موافقت استاندار، روز چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و خدمات‌رسانی آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست بر خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری در ساختمان‌های اداری نظارت مستقیم داشته باشند.

عظیم‌ملک همچنین گفت: اکیپ‌های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان روز چهارشنبه با حضور میدانی، میزان مصرف برق دستگاه‌های اجرایی را پایش و بررسی خواهند کرد.

برچسب ها: ادارات ، کردستان ، تعطیل ، تعطیل شد ، صرفه جویی ، صرفه جویی انرژی
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