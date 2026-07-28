منابع آگاه از تلاش امارات برای بهبود روابط با ایران پس از آتش‌بس تهران و واشنگتن و ماموریت محمد بن‌زاید به سه برادرش برای پیگیری این روند خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه گزارش دادند که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات سه نفر از برادرانش را مامور تلاش‌هایی برای کاهش تنش‌ها با ایران کرده است، چرا که ابوظبی پس از آتش‌بس بین آمریکا و ایران، به دنبال تغییر رویکرد از خصومت به آشتی با تهران است.

طبق گزارشی که توسط روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» منتشر شده است، محمد بن زاید این وظیفه را به منصور بن زاید، معاون رئیس جمهور، عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه و طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی که یکی از عملگراترین چهره‌های ابوظبی محسوب می‌شود، واگذار کرده است.

ارتباط مستقیم با تهران

در این گزارش آمده است که اولین نشانه‌های بهبود روابط با تماس تلفنی بین منصور بن زاید و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای ایران، یک هفته پس از آتش‌بس ایران و آمریکا آغاز شد، در حالی که ماه گذشته وزیر امور خارجه اولین تماس تلفنی خود را از زمان جنگ با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، انجام داد.

او افزود که امارات متحده عربی، مانند دیگر کشور‌های خلیج فارس، به این درک رسیده است که «گروگان جغرافیا» است.

این گزارش به نقل از یک مقام اماراتی نوشت که این جنگ «آزمونی واقعی برای همه» بود و خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی از انعطاف‌ناپذیری در مرحله اول به عمل‌گرایی روی آورده است و «به تصمیمات پایبند نیست، بلکه آنها را به طور مداوم اصلاح و بهبود می‌بخشد».

او خاطرنشان کرد که یادداشت تفاهمی که ماه گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تهران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز امضا شد، ابتکارات اقتصادی را تسریع کرد، زیرا امارات موافقت کرد که برخی از تجارت با ایران و بازگشت پرواز‌های ایرانی را از سر بگیرد.

تجارت و سرمایه‌گذاری در قلب روابط حسنه

در این گزارش اشاره شده است که روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی صد‌ها هزار ایرانی است، بسیار مهم است. رهبران اماراتی همچنین امیدوارند که اتکای تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات خود، روابط تجاری را تقویت کرده و این رابطه را حفظ کند.

امارات متحده عربی هرگونه انتقال مالی به ایران را تکذیب کرده است، اما اماراتی‌ها از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در آنجا، به ویژه در بخش‌های انرژی، بنادر و لجستیک، در صورت پایان دائمی جنگ و لغو تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی صحبت کرده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ایران و امارات ، رئیس امارات ، غرب آسیا
خبرهای مرتبط
شی جین پینگ: غرب آسیا در حال گذر از مرحله‌ای حساس است
رویترز: امارات با آزادسازی میلیاردها دلار از اموال بلوکه شده ایران موافقت کرده است
عربستان به دنبال پیمان «عدم تعرض» با ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی؛ هشدار تخلیه صادر شد
تجمع حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید در اعتراض به سفر نتانیاهو و دیدار با ترامپ
ابراز شگفتی کمیسر حقوق بشر از حجم ویرانی در جنوب لبنان
استقرار جنگنده‌های چینی در مرز هند
الجزایر: کشورکی عربی هرجا پا می‌گذارد، خون به پا می‌شود
برزیل از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
فرانسه و اسپانیا برای مهار آتش‌سوزی‌ها با زمان رقابت می‌کنند
آخرین اخبار
کرملین: حمله اوکراین به کشتی در دریای خزر «حمله به ایران» است
امارات به دنبال کاهش تنش با ایران؛ ماموریت ویژه بن‌زاید به برادرانش
یاوه گویی کاتس علیه ایران
پوتین و علی‌اف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه روسیه و جمهوری آذربایجان تأکید کردند
سناتور جمهوری‌خواه: هگست عقده حقارت دارد
الجزایر: کشورکی عربی هرجا پا می‌گذارد، خون به پا می‌شود
نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی؛ هشدار تخلیه صادر شد
هشدار کوهن به آنکارا: در سوریه پایگاه بزنید، ما هم می‌زنیم
سربازان اسرائیلی به رادیو قرآن در کرانه باختری اشغالی یورش بردند
قیمت نفت در سایه توقف جنگ آمریکا و ایران ۲.۵ درصد کاهش یافت
مقامات حماس برای گفت‌و‌گو با میانجی‌گران راهی مصر شدند
ادعای کان: نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا ترامپ را به جنگ ترغیب کند
زلزله ۷.۱ ریشتری در جنوب غربی ژاپن؛ هشدار سونامی صادر شد
مقاومت اسلامی عراق حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرد
ابراز شگفتی کمیسر حقوق بشر از حجم ویرانی در جنوب لبنان
نظرسنجی رویترز: دو سوم آمریکایی‌ها مخالف جنگ علیه ایران هستند
استقرار جنگنده‌های چینی در مرز هند
دو زلزله شدید چینگ‌های چین را لرزاند
برزیل از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
وزیر خارجه عربستان با همتایان قطری و کویتی درباره تحولات منطقه رایزنی کرد
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود
تجمع حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید در اعتراض به سفر نتانیاهو و دیدار با ترامپ
فرانسه و اسپانیا برای مهار آتش‌سوزی‌ها با زمان رقابت می‌کنند
زاخارووا: غرب، اوکراین را از روی کره زمین محو می‌کند
نخست‌وزیر عراق دستور تحقیق درباره ادعای حمله از خاک عراق به عربستان را صادر کرد
آمریکا ۸۴ فرد و نهاد را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد
تیراندازی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در تورنتو
ادعای ترامپ: مذاکرات خوب پیش می‌رود/ از پوتین می‌پرسم آیا ماهواره‌های روسیه به ایران کمک می‌کنند؟