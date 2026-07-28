باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه گزارش دادند که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات سه نفر از برادرانش را مامور تلاشهایی برای کاهش تنشها با ایران کرده است، چرا که ابوظبی پس از آتشبس بین آمریکا و ایران، به دنبال تغییر رویکرد از خصومت به آشتی با تهران است.
طبق گزارشی که توسط روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» منتشر شده است، محمد بن زاید این وظیفه را به منصور بن زاید، معاون رئیس جمهور، عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه و طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی که یکی از عملگراترین چهرههای ابوظبی محسوب میشود، واگذار کرده است.
در این گزارش آمده است که اولین نشانههای بهبود روابط با تماس تلفنی بین منصور بن زاید و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای ایران، یک هفته پس از آتشبس ایران و آمریکا آغاز شد، در حالی که ماه گذشته وزیر امور خارجه اولین تماس تلفنی خود را از زمان جنگ با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، انجام داد.
او افزود که امارات متحده عربی، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس، به این درک رسیده است که «گروگان جغرافیا» است.
این گزارش به نقل از یک مقام اماراتی نوشت که این جنگ «آزمونی واقعی برای همه» بود و خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی از انعطافناپذیری در مرحله اول به عملگرایی روی آورده است و «به تصمیمات پایبند نیست، بلکه آنها را به طور مداوم اصلاح و بهبود میبخشد».
او خاطرنشان کرد که یادداشت تفاهمی که ماه گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تهران برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز امضا شد، ابتکارات اقتصادی را تسریع کرد، زیرا امارات موافقت کرد که برخی از تجارت با ایران و بازگشت پروازهای ایرانی را از سر بگیرد.
در این گزارش اشاره شده است که روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی صدها هزار ایرانی است، بسیار مهم است. رهبران اماراتی همچنین امیدوارند که اتکای تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات خود، روابط تجاری را تقویت کرده و این رابطه را حفظ کند.
امارات متحده عربی هرگونه انتقال مالی به ایران را تکذیب کرده است، اما اماراتیها از تمایل خود برای سرمایهگذاری در آنجا، به ویژه در بخشهای انرژی، بنادر و لجستیک، در صورت پایان دائمی جنگ و لغو تحریمهای آمریکا و بینالمللی صحبت کردهاند.
منبع: المیادین