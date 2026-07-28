باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کرملین اعلام کرد که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر باید به عنوان یک حمله به خود این کشور تلقی شود و نشان داد که حذف آنچه تهدید از سوی کی‌یف توصیف می‌شود، چقدر مهم است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، گفت: «رژیم کی‌یف یک کشتی تجاری ایرانی را در دریای خزر منفجر کرد؛ این یک حمله به ایران است.»

وزارت امور خارجه ایران روز شنبه این حمله اوکراین را محکوم کرد و گفت که این حمله منجر به انفجاری شد که یک ملوان را کشت و دیگری را مجروح کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ادعا کرد که کی‌یف به کشتی‌هایی حمله کرده است که در محموله‌های نظامی با مشارکت ایران استفاده می‌شدند.

سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اوکراین را به گسترش دامنه جغرافیایی آنچه حملات تروریستی خواند، متهم کرد.

پسکوف کی‌یف را به انفجار خطوط لوله نورد استریم آلمان متهم کرد – اقدامی که اوکراین آن را رد می‌کند – و به منافع قزاقستان با هدف‌گیری زیرساخت‌های خط لوله سی‌پی‌سی آسیب زده است.

پسکوف گفت: «این تهدید باید خنثی و قطعاً نابود شود.»

منبع: الجزیره