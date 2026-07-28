باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «مرثیه آفتاب»، مجموعه‌ای از سروده‌های شاعران استان فارس در رثای شهدای شهرستان لامرد، با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.

این اثر ۱۲۰ صفحه‌ای با گردآوری و تدوین هاشم کرونی، حاصل فراخوانی است که حوزه هنری استان فارس در پی جنایت دشمن در حمله به باشگاه ورزشی شهرستان لامرد منتشر کرد. حادثه‌ای تلخ که در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی رخ داد و طی آن، باشگاهی که محل حضور کودکان و نوجوانان و سرشار از شور زندگی و آرزو بود، هدف حمله ددمنشانه دشمن قرار گرفت و ۲۰ خانواده را داغدار کرد.

«مرثیه آفتاب» تلاشی برای ثبت این اندوه بزرگ در حافظه ادبی استان فارس است؛ مجموعه‌ای که با زبان شعر، مظلومیت شهدای لامرد، رنج خانواده‌های آنان و جنایت دشمن را روایت می‌کند و ادای دینی به خون پاک این شهیدان به شمار می‌آید.

هاشم کرونی، گردآورنده این اثر، با اشاره به شکل‌گیری این مجموعه، اظهار داشت: پس از انتشار فراخوان، شاعران استان فارس با احساس مسئولیت و تعهد، سروده‌های خود را برای این مجموعه ارسال کردند. تلاش شد تا کتاب مرثیه آفتاب علاوه بر ارزش ادبی، به عنوان سندی فرهنگی و تاریخی، بخشی از روایت این جنایت را برای نسل‌های آینده ماندگار کند.

سروده‌های ۱۶ شاعر در این کتاب گردآوری شده است: نیلوفر آرسام، محمد اخضری، مریم اسمعیل‌نژاد شیرازی، پدرام اکبری، فاطمه انصاری مراسخونی، هما ایران‌پور، سید روح‌الله باقری، ایوب پرندآور، پروین جاویدنیا، محمدجواد حسن‌شاهی، سجاد حیدری قیری، زیبا خدابخشی، سارا خلیفه، مژگان دستوری، مینا رحیمی و مریم رستمی.

از کتاب «مرثیه آفتاب» در آیین اختتامیه کنگره شعر ایثار رونمایی شد. این اثر با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران، به عنوان یادمانی ادبی برای شهدای مظلوم لامرد و گامی در حفظ و انتقال روایت این جنایت به نسل‌های آینده منتشر شده است.

منبع: حوزه هنری فارس