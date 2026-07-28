باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی در نشست بررسی چالشهای اجرایی شرکتهای کارور دارای قرارداد نوع ۲ که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، بیان کرد: توسعه همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکتهای کارور، فرصت مناسبی برای مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی و شتاببخشی به اجرای طرحهای کاهش مصرف در کشور فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شرکتهای کارور ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت، بهینهسازی و کنترل مصرف انرژی در کشور ایجاد کردهاند و باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف بهینهسازی مصرف گاز طبیعی استفاده کرد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اقدامهای انجامشده برای توسعه فعالیت شرکتهای کارور، افزود: تاکنون ۸۵ شرکت متقاضی موفق به دریافت اعتبار موقت فعالیت کاروری گاز شدهاند که این اقدام، گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت شرکتهای کارور در حوزه بهینهسازی مصرف گاز طبیعی و تسریع در اجرای طرحهای کاهش مصرف در بخشهای مختلف به شمار میرود.
به گفته توکلی، اکنون ۸۸ قرارداد میان شرکتهای گاز استانی و شرکتهای کارور در ۲۹ استان کشور امضا شده و با توجه به استقبال بخش خصوصی، روند امضای قراردادها همچنان در حال افزایش است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه همکاری با شرکتهای کارور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، یکی از رویکردهای مهم شرکت ملی گاز ایران در اجرای سیاستهای بهینهسازی مصرف است، گفت: این همکاریها میتواند به اجرای هدفمند طرحهای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف منجر شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ظرفیت قابل توجه پروژههای در دست اجرا، تصریح کرد: براساس برآوردهای انجامشده، در صورت اجرای پروژههای پیشبینیشده از سوی شرکتهای کارور، تا پایان امسال حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب گازطبیعی صرفهجویی میشود، عددی که میتواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و کمک به پایداری شبکه گاز کشور داشته باشد.
توکلی با تأکید بر ضرورت همکاری همه بخشهای صنعت گاز بیان کرد: همه دغدغهمندیم و تفاوتی بین ما وجود ندارد؛ انتظار این است که با همکاری و پذیرش مسئولیتها، اجازه دهیم دستگاه متولی کار خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه امروز جنگ اصلی جنگ انرژی است، افزود: در شرایطی که جنگ به جنگ انرژی تبدیل شده، همه بخشهای صنعت باید با درک متقابل و همکاری، برای عبور از چالشها و حفظ پایداری شبکه در کنار یکدیگر باشند.
معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: جنگ انرژی، میدان رقابت و آزمون توانمندی ماست و هرچه در این مسیر هماهنگتر، منسجمتر و مسئولانهتر عمل کنیم، موفقتر خواهیم بود.
منبع: شرکت ملی گاز ایران