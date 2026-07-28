باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات امروز بورس با وجود آغازی همراه با فشار عرضه، در ادامه روند متعادل‌تر و امیدوارکننده‌ای را تجربه کرد. در ساعات ابتدایی، عرضه‌ها بر بازار غلبه داشت، اما به مرور زمان قدرت خریداران افزایش یافت و از شدت فشار فروش کاسته شد؛ به همین دلیل در مجموع می‌توان عملکرد امروز بازار را مثبت ارزیابی کرد در دقایق پایانی معاملات، انتشار برخی شایعات درباره گروه پالایشی موجب افزایش عرضه در این نماد‌ها شد و تا حدودی بر فضای بازار اثر گذاشت، اما این موضوع نتوانست روند کلی معاملات را تغییر دهد و در نهایت جو عمومی بازار همچنان مثبت باقی ماند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش ارزش معاملات بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات امروز، رسیدن ارزش معاملات به محدوده ۳۰ همت پس از مدت‌ها بود که نشان می‌دهد جریان نقدینگی با جدیت بیشتری وارد بازار شده است. در شرایطی که فعلاً خبر منفی سیاسی اثرگذاری وجود ندارد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران باشد؛ البته بازار همچنان نسبت به تحولات سیاسی حساس است از سوی دیگر، نزدیک شدن شاخص به محدوده‌های مقاومتی و سقف‌های قبلی نیز باعث شده بخشی از معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کنند، زیرا در این سطوح احتمال افزایش عرضه‌ها وجود دارد.

او درباره اثر گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها اظهار کرد: گزارش‌های ماهانه همچنان یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری فعالان بازار هستند. در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به دنبال شرکت‌هایی هستند که علاوه بر ارائه گزارش‌های میان‌دوره‌ای مناسب، عملکرد ماهانه قابل قبولی داشته و از نظر ارزش‌گذاری نیز در محدوده منطقی قرار داشته باشند؛ اگرچه گزارش‌های اخیر در مجموع قابل قبول بودند، اما در مقایسه با خرداد تا حدودی افت عملکرد مشاهده می‌شود که با توجه به محدودیت‌های ناشی از قطعی برق و کاهش تولید، این موضوع تا حد زیادی قابل توجیه است. با این حال، ورود بازار به دوره‌ای با انتشار گزارش‌های کمتر، می‌تواند موجب افزایش احتیاط میان معامله‌گران شود.

عرب در پایان با اشاره به نقش نرخ ارز در بازار سرمایه گفت: دلار همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بورس محسوب می‌شود هرچند سیاست‌های کنترلی مانع از نوسانات شدید نرخ ارز شده است، اما روند تدریجی افزایش آن در ماه‌های اخیر می‌تواند در ادامه بر سودآوری شرکت‌ها اثر مثبت بگذارد. همچنین حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز برای بخشی از صنایع می‌تواند سیگنال مثبتی ایجاد کند. در مجموع، بازار سرمایه در شرایط فعلی نه با هیجان شدید مواجه است و نه با ترس؛ بلکه در فضایی متعادل، در انتظار روشن‌تر شدن متغیر‌هایی مانند تحولات سیاسی، نرخ ارز و گزارش‌های آتی شرکت‌ها قرار دارد.