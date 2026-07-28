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تشدید همزمان خشونت و شهرک‌سازی در کرانه باختری + فیلم

تشدید تنش در کرانه باختری در ماه‌های اخیر با ترکیبی از عملیات نظامی، حملات شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌سازی، در هر منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی و شرایط میدانی آن دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های اخیر، دامنه تنش‌ها در کرانه باختری از نابلس و جنین تا قلقیلیه و الخلیل گسترش یافته و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. در حالی که در نابلس و شمال کرانه باختری عملیات نظامی، بازداشت‌های گسترده و تخریب زیرساخت‌ها توسط رژیم صهیونیستی پررنگ‌تر است، در مناطقی مانند قلقیلیه و الخلیل حملات شهرک‌نشینان، آتش‌زدن اموال و فشار بر ساکنان و کشاورزان بیش از دیگر مناطق دیده می‌شود.

گزارش‌های رسانه‌ای و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد نوع اقدامات در هر منطقه با موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به شهرک‌های اسرائیلی و ویژگی‌های جمعیتی آن ارتباط دارد. با وجود تفاوت در شیوه اجرا، نتیجه مشترک این روند، افزایش فشار بر فلسطینیان و تغییر تدریجی واقعیت میدانی در بخش‌های مختلف کرانه باختری عنوان شده است.

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