باشگاه خبرنگاران جوان - در ماههای اخیر، دامنه تنشها در کرانه باختری از نابلس و جنین تا قلقیلیه و الخلیل گسترش یافته و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. در حالی که در نابلس و شمال کرانه باختری عملیات نظامی، بازداشتهای گسترده و تخریب زیرساختها توسط رژیم صهیونیستی پررنگتر است، در مناطقی مانند قلقیلیه و الخلیل حملات شهرکنشینان، آتشزدن اموال و فشار بر ساکنان و کشاورزان بیش از دیگر مناطق دیده میشود.
گزارشهای رسانهای و نهادهای بینالمللی نشان میدهد نوع اقدامات در هر منطقه با موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به شهرکهای اسرائیلی و ویژگیهای جمعیتی آن ارتباط دارد. با وجود تفاوت در شیوه اجرا، نتیجه مشترک این روند، افزایش فشار بر فلسطینیان و تغییر تدریجی واقعیت میدانی در بخشهای مختلف کرانه باختری عنوان شده است.