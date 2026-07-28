باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فراهانی، مدیر درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان گیلان در نجف اشرف، از ارائه خدمات گسترده درمانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: در سه روز نخست فعالیت این درمانگاه، حدود ۷ هزار زائر از خدمات این مرکز بهرهمند شدند و در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ خدمت درمانی، دارویی و مراقبتی به آنان ارائه شد.
فراهانی با بیان اینکه افزایش حجم مراجعات نشاندهنده اعتماد زائران به خدمات درمانگاه هلالاحمر گیلان است، اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته ۶ هزار و ۹۰۰ نفر به درمانگاه مراجعه کردهاند که برای این مراجعان در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ خدمت شامل ویزیت پزشک، خدمات دارویی، تزریقات، سرمتراپی، کنترل علائم حیاتی، نوار قلب، پانسمان، آتلگیری و سایر خدمات درمانی ارائه شده است.
وی افزود: در این مدت ۴ هزار و ۲۶۶ خدمت دارویی (OTC)، ۲ هزار و ۲۵۵ ویزیت پزشک، یک هزار و ۱۳۴ مورد تزریقات، ۲۰۵ مورد سرمتراپی، ۱۷۵ مورد کنترل قند خون، ۱,۴۶۴ مورد کنترل فشار خون، ۵۵ مورد نوار قلب (ECG)، ۷۴ مورد پانسمان، ۳۴ مورد آتلگیری و ۷ مورد اعزام به مراکز درمانی برای زائران ثبت شده است.
مدیر درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان گیلان با قدردانی از تلاش تمامی اعضای تیم درمان، مهمترین عامل موفقیت این مجموعه را انگیزه، روحیه جهادی و همدلی کادر درمان عنوان کرد و گفت: پزشکان، پرستاران، داروسازان، امدادگران و نیروهای پشتیبانی، فراتر از وظایف تعیینشده عمل میکنند و در زمان افزایش حجم مراجعات، با همپوشانی شیفتهای کاری و کمک داوطلبانه به یکدیگر اجازه نمیدهند روند خدمترسانی به زائران با وقفه یا کاهش کیفیت مواجه شود.
فراهانی تصریح کرد: این روحیه همکاری و مسئولیتپذیری سبب شده است که با وجود افزایش چشمگیر مراجعات، خدمات درمانی با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب به زائران ارائه شود و رضایت مراجعان نیز بهطور محسوسی افزایش یابد.
وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای اوج حضور زائران در عراق اظهار داشت: تمامی بخشهای درمانگاه از نظر نیروی انسانی، دارو، تجهیزات و امکانات درمانی در آمادگی کامل قرار دارند و مجموعه هلالاحمر استان گیلان با همان روحیه ایثار و خدمت، تا پایان مأموریت در کنار زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد ماند.
منبع:روابط عمومی از نجف اشرف