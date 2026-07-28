باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم

یک کارشناس دفاعی معتقد است که کلید نابودی اسرائیل در اردن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین ضمیریان، آینده‌پژوه و کارشناس مسائل آمریکا در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق عنوان کرد که کلید محو رژیم صهیونیستی، اردن است.

مطالب مرتبط
کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز؛ پاشنه آشیل آمریکا در جنگ تاب‌آوری با ایران + فیلم

کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم
young journalists club

کمبود جدی تجهیزات در زرادخانه‌های آمریکا + فیلم

کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم
young journalists club

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
وقتی پاسخ‌های سخنگوی سنتکام، گواه شکست آمریکا بود + فیلم
۹۳۲

وقتی پاسخ‌های سخنگوی سنتکام، گواه شکست آمریکا بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
خوانندگی محسن چاوشی از کجا کلید خورد؟ + فیلم
۶۰۴

خوانندگی محسن چاوشی از کجا کلید خورد؟ + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اسامی داروهای ممنوعه در عراق اعلام شد + فیلم
۵۸۳

اسامی داروهای ممنوعه در عراق اعلام شد + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم
۵۱۶

تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
کاهش چشم‌گیر خاموشی‌ها در استان‌های جنوبی؛ صرفه‌جویی جواب داد + فیلم
۴۹۵

کاهش چشم‌گیر خاموشی‌ها در استان‌های جنوبی؛ صرفه‌جویی جواب داد + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha