کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0636\u0645\u06cc\u0631\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u067e\u0698\u0648\u0647 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0648 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u060c \u0627\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n