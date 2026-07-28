رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با اشاره به آماده‌سازی تمهیدات لازم برای اسکان، ایمنی و بهداشت نیروهای خدماتی شهرداری شیراز در مرز شلمچه، از ایجاد درمانگاه ویژه پشتیبانی و مراقبت‌های درمانی برای پاکبانان و رانندگان اعزامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله خوشبخت در دیدار با پاکبانان و عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز مستقر در مرز شلمچه، ضمن قدردانی از خدمات صادقانه این نیروها، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که برای دوازدهمین سال متوالی توفیق خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نصیب مجموعه شهرداری شیراز شده و پاکبانان و نیرو‌های خدوم مدیریت پسماند همچون سال‌های گذشته با روحیه‌ای جهادی در این مسیر حضور دارند.

او با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز به عنوان شهرداری معین شلمچه افزود: پاکبانان، رانندگان، سرکارگران، ناظران و تمامی عوامل اجرایی با تلاش شبانه‌روزی خود نقش مهمی در پاکسازی، جمع‌آوری پسماند و حفظ بهداشت و آراستگی این مسیر ایفا می‌کنند و این خدمات، سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت به زائران اربعین است.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با بیان اینکه حفظ سلامت و امنیت نیرو‌های اعزامی در اولویت قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط ویژه امسال، تمهیدات لازم برای اسکان و ایمنی همکاران در نظر گرفته شده و از همه عزیزان می‌خواهیم ضمن رعایت کامل نکات ایمنی و بهداشتی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا بروز مشکل جسمی، موضوع را سریعاً به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.

خوشبخت همچنین از راه‌اندازی درمانگاه ویژه برای خدمت‌رسانی به نیرو‌های اعزامی قدردانی کرد و افزود: سلامت همکاران، بزرگ‌ترین سرمایه مجموعه شهرداری است و همه امکانات برای پشتیبانی از این عزیزان فراهم شده است.

او در پایان با تجلیل از یاد و خاطره شهدای شهرداری شیراز، به‌ویژه شهدای اخیر، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه خدمات خالصانه پاکبانان و خادمان اربعین مورد قبول درگاه الهی و عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گیرد و این تلاش‌ها توشه‌ای ماندگار برای همه خدمتگزاران باشد.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: ستاد اربعین حسینی ، شهرداری شیراز
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