باشگاه خبرنگاران جوان - روحالله خوشبخت در دیدار با پاکبانان و عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز مستقر در مرز شلمچه، ضمن قدردانی از خدمات صادقانه این نیروها، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که برای دوازدهمین سال متوالی توفیق خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نصیب مجموعه شهرداری شیراز شده و پاکبانان و نیروهای خدوم مدیریت پسماند همچون سالهای گذشته با روحیهای جهادی در این مسیر حضور دارند.
او با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز به عنوان شهرداری معین شلمچه افزود: پاکبانان، رانندگان، سرکارگران، ناظران و تمامی عوامل اجرایی با تلاش شبانهروزی خود نقش مهمی در پاکسازی، جمعآوری پسماند و حفظ بهداشت و آراستگی این مسیر ایفا میکنند و این خدمات، سرمایهای ارزشمند برای خدمت به زائران اربعین است.
رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با بیان اینکه حفظ سلامت و امنیت نیروهای اعزامی در اولویت قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط ویژه امسال، تمهیدات لازم برای اسکان و ایمنی همکاران در نظر گرفته شده و از همه عزیزان میخواهیم ضمن رعایت کامل نکات ایمنی و بهداشتی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا بروز مشکل جسمی، موضوع را سریعاً به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.
خوشبخت همچنین از راهاندازی درمانگاه ویژه برای خدمترسانی به نیروهای اعزامی قدردانی کرد و افزود: سلامت همکاران، بزرگترین سرمایه مجموعه شهرداری است و همه امکانات برای پشتیبانی از این عزیزان فراهم شده است.
او در پایان با تجلیل از یاد و خاطره شهدای شهرداری شیراز، بهویژه شهدای اخیر، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه خدمات خالصانه پاکبانان و خادمان اربعین مورد قبول درگاه الهی و عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گیرد و این تلاشها توشهای ماندگار برای همه خدمتگزاران باشد.
منبع: شهرداری شیراز