باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ممتازترین ویژگی گوشی جدید آنر، دوربین آن است که روی یک محور چرخان نصب شده و حرکات کاربر را ردیابی کرده و با استفاده از هوش مصنوعی با آنها تعامل میکند. این امر ضبط ویدیو را تسهیل و یک تجربهی تماس ویدیویی منحصربهفرد ایجاد میکند.
این دستگاه همچنین دارای نرمافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران امکان میدهد آن را از طریق دستورات صوتی کنترل کنند و از الگوریتمهایی پشتیبانی میکند که جستوجوهای اینترنتی و کنترل سایر دستگاههای هوشمند را ساده میکنند.
این گوشی دارای صفحه نمایش ۶.۸ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۱۲۸۰ در ۲۷۸۸ پیکسل و نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز است. این گوشی با اندروید ۱۶ با MagicOS ۱۰ اجرا میشود و از پردازندهی پیشرفتهی Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵، پردازندهی گرافیکی Adreno ۸۴۰ و حداکثر ۱ ترابایت حافظهی داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن دارای یک دوربین چند لنزه با وضوح (۲۰۰+۲۰۰+۵۰) مگاپیکسل است و به یک سنسور برای ضبط ویدیوها و عکسهای سهبعدی مجهز شده است. دوربین جلو دارای ۵۰ مگاپیکسل، یک سنسور سهبعدی و قابلیت ضبط ویدیوی ۴K است.
آنر این گوشی را به دو درگاه سیمکارت نانو، یک پورت USB Type-C، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، بلوتوث ۶.۰ و یک باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتی که از سوپرشارژ ۱۲۰ واتی پشتیبانی میکند، مجهز کرده است.
منبع: روسیا الیوم