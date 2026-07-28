برنامه انارستان به بررسی غذا‌های ممنوعه در پیاده‌روی اربعین پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فاتح، متخصص طب سنتی در مورد مصرف غذاهای ممنوعه در پیاده روی اربعین از جمله گوشت گوساله و لبنیات صحبت کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
انواع بیماری‌های شایع در پیاده روی اربعین + فیلم
پیشگیری از مشکلات گوارشی در زمان پیاده‌روی اربعین + فیلم
خوراکی‌هایی که باید در پیاده‌روی اربعین به همراه داشته باشیم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیماری خاموش هپاتیت قابلیت درمان به شرط تشخیص به موقع را دارد + فیلم
احتمال تمدید مهلت سنجش سلامت وجود دارد/ ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شدند
آریتمی قلبی از تپش ساده قلب تا علائم هشدار + فیلم
شبکه ملی پست با ۱۲ هزار نقطه خدمت‌رسانی، سالانه ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا می‌کند
توسعه حداکثری پوشش بیمه پایه سلامت در استان تهران
حدود ۵ هزار دانشجو توانخواه در کشور وجود دارد
اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاه‌ها
۳۳۶ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند
برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب آغاز شد
آیا یک سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری، زمین را تهدید می‌کند؟!
آخرین اخبار
امضای تفاهم‌نامه حمایت از بیماران نیازمند سیستان و بلوچستان
غذا‌های ممنوعه در پیاده‌روی اربعین + فیلم
هشدار پزشکی در مورد مصرف بیش از حد مکمل‌های کلسیم
آیا یک سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری، زمین را تهدید می‌کند؟!
ویژگی‌های کلیدی «گوشی رباتیک» آنر
برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب آغاز شد
۳۳۶ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند
آریتمی قلبی از تپش ساده قلب تا علائم هشدار + فیلم
اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاه‌ها
توسعه حداکثری پوشش بیمه پایه سلامت در استان تهران
بیماری خاموش هپاتیت قابلیت درمان به شرط تشخیص به موقع را دارد + فیلم
حدود ۵ هزار دانشجو توانخواه در کشور وجود دارد
احتمال تمدید مهلت سنجش سلامت وجود دارد/ ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شدند
شبکه ملی پست با ۱۲ هزار نقطه خدمت‌رسانی، سالانه ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا می‌کند
وزیر بهداشت: در درگیری‌های اخیر مناطق جنوبی کشور ۶۰ نفر از هموطنان شهید شدند
۵ مصدوم در حریق واحد مسکونی خیابان سهروردی تهران
۱۲ شرکت در آستانه ورود به بازار اپراتوری هوش مصنوعی
همکاری سازمان فضایی و نقشه‌برداری برای توسعه خدمات مکان‌محور
نقش تغذیه در گرمازدگی و مشکلات گوارشی حین سفر + فیلم
رشد اقتصادی پایدار بدون فناوری و نوآوری ممکن نیست