مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از شناسایی ۶ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس درزی‌نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از شناسایی ۶ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در روستا‌های گوهرکلا و گویتر این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز صورت گرفته است.

او افزود: در روستای گوهرکلا چهار مورد ساخت وساز غیرمجاز به مساحت پنج هزار مترمربع و در روستای گویتر نیز دو مورد ساخت وساز غیرمجاز شناسایی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، گفت: بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

او از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام برای ساختوساز در اراضی زراعی و باغی، نسبت به دریافت مجوز‌های قانونی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند و در غیر این صورت، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.