فرمانده انتظامی آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوانسوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  سرهنگ رمضان گوروئی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس در مسیر، خودروی سواری متهمان را شناسایی کردند، تصریح کرد: متهم اصلی و همدستش به محض مشاهده پلیس به سمت ماموران آتش گشودند و این اقدام به درگیری مسلحانه متقابل انجامید.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان افزود: در جریان این تبادل آتش، ستوانسوم محمدجواد عفری مجروح و به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه به رغم تلاش پزشکان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ گوروئی بیان کرد: در این درگیری، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

مامور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه به شهادت رسید

برچسب ها: شهادت ، تشییع
خبرهای مرتبط
معاون استاندار خوزستان:
خبر حمله دوباره به زیرساخت‌های مرزی شلمچه صحت ندارد
استاندار خوزستان:
پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری نامگذاری می‌شود 
۴ شهید و ۵ مجروح پس از حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به اطراف شهر اهواز 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خوش به حالش که در مبارزه با شریرترین افراد زمان به شهادت رسید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
چرا سلاح ها را از آبادان جمع نمیکنید ؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
خداوند این شهید بزرگوار را قرین رحمت خود قرار دهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۲۰:۰۳ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد باشه چقدر غم انگیزه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
خدا لعنتتون کنه
خدا ب خانواده محترمشون صبر بده
ماهم در غم شما شریک هستیم
۰
۱۳
پاسخ دادن
حمله موشکی دشمن به خوزستان
آتش سوزی در بخش شمالی هورالعظیم مهار شد
کشف ماینر، دستگیری سارقان و عاملان تیراندازی در خوزستان
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی عشایر خوزستان
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی عشایر خوزستان
کشف ماینر، دستگیری سارقان و عاملان تیراندازی در خوزستان
آتش سوزی در بخش شمالی هورالعظیم مهار شد
حمله موشکی دشمن به خوزستان
دستگیری سارقان حرفه‌ای و سیم برق و متهمان فراری در خوزستان