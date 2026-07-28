فرمانده انتظامی آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوانسوم محمدجواد عفری در درگیری مسلحانه خبر داد.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس در مسیر، خودروی سواری متهمان را شناسایی کردند، تصریح کرد: متهم اصلی و همدستش به محض مشاهده پلیس به سمت ماموران آتش گشودند و این اقدام به درگیری مسلحانه متقابل انجامید.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان افزود: در جریان این تبادل آتش، ستوانسوم محمدجواد عفری مجروح و به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه به رغم تلاش پزشکان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ گوروئی بیان کرد: در این درگیری، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.