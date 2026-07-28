باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سرگئی سازونوف، رئیس آزمایشگاه اخترفیزیک تجربی در موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه، اشاره میکند که سیاهچاله موجود در مرکز کهکشان راه شیری زمین را نخواهد بلعید.
او توضیح داد که برخلاف تصور رایج، گرانش سیاهچاله در فواصل وسیع گسترش نمییابد، بلکه نفوذ آن به یک منطقه بسیار باریک محدود میشود. بنابراین، زمین با هیچ خطری از سوی سیاهچاله ابرپرجرم در مرکز کهکشان راه شیری مواجه نیست.
او گفت: «سیاهچاله ابرپرجرم در قلب کهکشان ما، ماده را در دایرهای با شعاع تنها حدود یک سال نوری جذب میکند. از دیدگاه کیهانی، این فاصله بسیار کوچک است، زیرا کهکشان ما قطری دهها هزار سال نوری دارد. ما در فاصله حدود ۲۵۰۰۰ سال نوری از این سیاهچاله قرار داریم، بنابراین به هیچ وجه نفوذ آن را احساس نمیکنیم و نیازی به نگرانی نیست؛ ما را نخواهد بلعید.»
او اشاره کرد که گرانش یک سیاهچاله فقط بر محیط اطرافش تأثیر میگذارد، اما وقتی گاز به درون آن جریان مییابد، قابل مشاهده میشود. سیاهچاله این گاز را به دام میاندازد و چیزی را تشکیل میدهد که به عنوان یک دیسک برافزایشی شناخته میشود، که تابش قدرتمندی را ساطع میکند که به دانشمندان امکان مشاهده آن را میدهد.
وی افزود و توضیح داد: "اگر هیچ مادهای به درون سیاهچاله سقوط نمیکرد، ما نمیتوانستیم آن را ببینیم. سیاهچاله فوقسنگین در مرکز کهکشان ما، که امروزه اطلاعات زیادی در مورد آن داریم، در حال حاضر مقادیر زیادی ماده را جذب نمیکند، زیرا به احتمال زیاد بیشتر ماده نزدیک خود را بلعیده است. "
منبع: TASS