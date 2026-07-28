باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی روز سه‌شنبه در آیین رونمایی این آرشیو گفت: حدود ۲۰ ساعت از تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و سخنرانی‌های انقلابی رهبر شهید در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی در این کتابخانه موجود است.

الهه محبوب افزود: این سخنرانی‌ها مربوط به مساجد امام حسن(ع)، ملاهاشم و کرامت مشهد در آرشیو اسناد این آستان مقدس است که به‌صورت اهدایی از مصاحبه‌شوندگان اداره اسناد جذب شده است.

مدیر موسسه میراث فقاهت خراسان هم در آیین رونمایی این آرشیو با اشاره به جهاد و مبارزه با استعمار و استبداد در اندیشه و سیره رهبر شهید انقلاب گفت: جهاد در بیانات ایشان به معنای جنگ و مبارزه نظامی نیست بلکه قائد شهید امت معتقد بودند جهاد به معنای مطلق مبارزه است. مبارزه نیز به معنای هرگونه تلاش برای مقابله با دشمن و احیای حاکمیت اسلام است.

حجت‌الاسلام‌ علیرضا نوروزی افزود: جهاد در اندیشه سیاسی رهبر شهید انقلاب معنای جامعی دارد و گستره آن تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.

وی در معرفی روش‌های مبارزه رهبر شهید گفت: مبارزه عملی ایشان با رژیم پهلوی از ابتدای دوران جوانی، هشت سال دفاع مقدس، صدور فتواهای ضداستعماری، تشکیل جبهه مقاومت فرامرزی، نوشتن نامه‌های متعدد برای جوانان اروپا، آمریکا و تدریس کتاب الجهاد در حوزه علمیه برخی از اقدامات عملی رهبر شهید انقلاب در عرصه جهاد است.

منبع:آستان قدس رضوی