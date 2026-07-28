باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس امروز (سه‌شنبه) در دیدار با حمیدرضا شیخ‌الاسلام، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به تغییر سبک زندگی و تأثیر گسترش فناوری‌های نوین بر روابط خانوادگی، اظهار کرد: امروز حجم گسترده اطلاعات و دسترسی آسان به فضای مجازی، فرصت گفت‌وگو، تفکر و تعامل میان اعضای خانواده را کاهش داده و این موضوع بر فرآیند تربیت فرزندان اثرگذار است.

وی با بیان اینکه خانواده نخستین و مهم‌ترین بستر تعلیم و تربیت است، افزود: کاهش زمان گفت‌وگوی والدین با یکدیگر و با فرزندان، فاصله عاطفی میان اعضای خانواده را افزایش داده و ضرورت توجه به آموزش‌های خانواده‌محور را بیش از گذشته نمایان کرده است.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت آموزش‌های پیش‌دبستانی، تصریح کرد: هرگونه برنامه‌ریزی در این حوزه باید با مشارکت خانواده‌ها و متناسب با نیازهای تربیتی کودکان انجام شود تا زمینه رشد فکری، اجتماعی و آموزشی آنان از سال‌های نخست زندگی فراهم شود.

حق‌شناس با اشاره به کاهش نرخ موالید و روند کاهشی جمعیت در گیلان، گفت: بر اساس آمارها، جمعیت استان با روندی نگران‌کننده در حال کاهش است و این مسئله در سال‌های آینده بر تعداد دانش‌آموزان، نیروی انسانی و روند توسعه استان تأثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین با ابراز نگرانی از افت کیفیت آموزشی در برخی مقاطع، افزود: ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های پایه و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور است و همه دستگاه‌های مسئول باید در این مسیر همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

استاندار گیلان با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر توسعه نظام تعلیم و تربیت، بیان کرد: دکتر پزشکیان در تمامی نشست‌های استانداران، بدون استثنا بر موضوع مدرسه و آموزش و پرورش تأکید دارند و این حوزه را از اولویت‌های اصلی دولت می‌دانند.

وی با بیان اینکه تقویت هویت محله‌محور از دیگر رویکردهای مهم دولت است، افزود: هرچه احساس تعلق مردم به محله و محیط زندگی خود بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی نیز افزایش می‌یابد و این امر آثار مثبتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به همراه خواهد داشت.

حق‌شناس تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش آباد شود، کشور نیز آباد خواهد شد، زیرا زیربنای توسعه، تربیت صحیح نسل آینده است.

وی خاطرنشان کرد: پایه‌های اصلی تربیت و یادگیری در سال‌های نخست زندگی شکل می‌گیرد و هر میزان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش‌های پیش‌دبستانی افزایش یابد، آثار آن در آینده جامعه به‌وضوح نمایان خواهد شد.

در ادامه این دیدار، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز با قدردانی از نگاه ویژه مدیریت ارشد استان به حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: توجه به دوران کودکی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و هرچه در این دوره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود، نتایج آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام با بیان اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر ارتقای کیفیت آموزش‌های پیش‌دبستانی، توانمندسازی مربیان و مشارکت خانواده‌ها تمرکز دارد، افزود: توسعه آموزش‌های استاندارد و ارتقای مهارت‌های تربیتی خانواده‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است.

وی با تأکید بر اهمیت هویت‌بخشی به کودکان در محیط خانواده و محله، تصریح کرد: شکل‌گیری شخصیت، هویت و مهارت‌های اجتماعی از سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود و تقویت این حوزه نیازمند مشارکت خانواده، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

شیخ‌الاسلام با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: همراهی استانداری گیلان با آموزش و پرورش، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه کودک فراهم کرده است و امیدواریم با تعامل و هم‌افزایی، زمینه ارتقای شاخص‌های آموزشی و تربیتی استان بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان بر آمادگی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای گسترش همکاری‌های مشترک با استان گیلان در راستای توسعه آموزش‌های دوران کودکی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی تأکید کرد.