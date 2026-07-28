باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ماکسیم لابوخین، پزشک روسی، هشدار داد که مصرف کنترل نشده و بدون نظارت مکمل‌های کلسیم بدون دلیل پزشکی می‌تواند منجر به عوارض جدی برای سلامتی شود.

این پزشک در مصاحبه‌ای با روزنامه روسی Gazeta.ru اظهار داشت: «برخی افراد به مصرف بی‌رویه مکمل‌های کلسیم روی می‌آورند و معتقدند که این مکمل‌ها سلامت مو، ناخن و دندان‌هایشان را بهبود می‌بخشند. با این حال، این باور نادرست است. این بافت‌ها در درجه اول از کراتین و اسیدهای آمینه حاوی گوگرد تشکیل شده‌اند، در حالی که نقش اصلی کلسیم به حمایت از سلامت استخوان‌ها و سیستم عصبی محدود می‌شود.»

وی افزود: «مصرف مکمل‌های کلسیم سلامت مو یا ناخن را بهبود نمی‌بخشد، زیرا کلسیم جذب استخوان‌ها می‌شود یا در جریان خون باقی می‌ماند. علاوه بر این، برای مینای دندان که بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال به طور کامل تشکیل می‌شود و برای حفظ آن به فلوراید موجود در خمیر دندان نیاز است، فایده‌ای ندارد.»

این پزشک هشدار داد که مصرف بی‌رویه این مکمل‌ها می‌تواند منجر به افزایش سطح کلسیم خون تا هشت ساعت پس از مصرف شود. او افزود که مصرف منظم آن بدون نیاز پزشکی به مدت پنج سال می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را 20 تا 30 درصد و خطر ابتلا به سنگ کلیه را حدود 20 درصد افزایش دهد.

لابوخین به افرادی که ریزش مو دارند توصیه کرد که سطح آهن، مس و روی خود را بررسی کنند، زیرا این عناصر نقش اساسی در تولید کراتین دارند. او توصیه کرد که این عناصر را از منابع طبیعی مانند غذاهای دریایی، حبوبات، غلات و آجیل دریافت کنند. او همچنین هشدار داد که مصرف بیش از حد کلسیم می‌تواند مانع جذب آهن و روی توسط بدن شود.

این پزشک بر اهمیت انجام معاینات پزشکی و مشاوره با پزشک قبل از مصرف هرگونه مکمل غذایی و همچنین اطمینان از سطح کافی ویتامین D که نقش مهمی در افزایش جذب کلسیم از غذا دارد، تأکید کرد.

منبع: Lenta.ru