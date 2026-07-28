وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی تلفنی، درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه آخرین وضعیت گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این تماس تلفنی آخرین وضعیت مربوط به روند دیپلماتیک با هدف برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای را برای همتای ژاپنی خود تشریح کرد.

طرفین بر ضرورت تداوم هماهنگی و همکاری مشترک برای رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، ناشی از اقدامات تجاوزکارانه امریکا تاکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین در خصوص پیگیری برخی موضوعات کنسولی تبادل نظر کردند.

 

برچسب ها: ژاپن ، عراقچی
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