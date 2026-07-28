علاقه و ارادت مردمان یک شهر در پاکستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0686\u06a9\u00bb \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u06a9 \u0648 \u0634\u0648\u0642\u060c \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0645\u062a\u0628\u0631\u06a9 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646(\u0639) \u0645\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0634\u0642\u060c \u0647\u06cc\u0686 \u0645\u0631\u0632\u06cc \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633\u062f.\n