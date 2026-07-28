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علاقه و ارادت مردمان یک شهر در پاکستان + فیلم

بسیاری از مردمان پاکستان ارادت ویژه‌ای به سیدالشهدا (ع) دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهری در پاکستان وجود دارد که به «ایران کوچک» معروف است و مردمانش با اشک و شوق، منتظر پرچم متبرک امام حسین(ع) می‌مانند و نشان می‌دهند که این عشق، هیچ مرزی نمی‌شناسد.

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