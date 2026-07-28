باشگاه خبرنگاران جوان - ماکی کیجی، دبیرکل اتحادیه شهر‌های تاریخی جهان، طی نامه‌ای رسمی انتخاب محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز و عضو هیئت‌مدیره این اتحادیه جهانی به عنوان معاون منطقه‌ای اوراسیا و خاورمیانه انجمن کلان‌شهر‌های بزرگ جهان (متروپلیس) را تبریک گفت.

او همچنین دستاورد‌های مستمر شهرداری شیراز برای متروپلیس و مشارکت فعال در همکاری‌های بین‌المللی و تبادلات فرهنگی را دلیل انتخاب مجدد شهرداری شیراز به عنوان عضو هیات مدیره متروپلیس دانست.

ماکی کیجی با بیان اینکه شیراز در سراسر جهان به عنوان ستون اصلی فرهنگ ایران بسیار مورد توجه است، خاطرنشان کرد: اتحادیه شهر‌های تاریخی همواره به همکاری نزدیک با شهر‌های تاریخی در سراسر جهان از جمله شهر شیراز، حل چالش‌های مشترک و تحقق صلح جهانی متعهد خواهد ماند.

گفتنی است، اتحادیه شهر‌های تاریخی جهان با نام اختصاری LHC، سازمانی بین‌المللی است که با هدف تقویت همکاری و تبادل تجربیات بر پایه موضوع مشترک حفاظت و توسعه شهر‌های تاریخی فعالیت می‌کند و به عنوان بستری جهانی برای همکاری مستمر میان شهر‌های تاریخی گام برمی‌دارد. دبیرخانه این اتحادیه در شهر کیوتو ژاپن مستقر است.

لازم به ذکر است، پیشتر از این دبیران کل سازمان جهانی شهر‌های هوشمند پایدار (WeGO)، سازمان پایتخت‌ها و شهر‌های اسلامی (OICC)، و همچنین انجمن کلانشهر‌های مهم جهان (متروپلیس) نیز این انتخاب را به شهردار شیراز و شهرداری این کلان‌شهر تبریک گفتند.

منبع: شهرداری شیراز