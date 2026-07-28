نشست دبیرخانه مشترک سه اتاق تعاون ایران، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف با حضور صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و قاسم نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، عزتالله اکبریتالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در نشست مشترک رؤسای اتاقهای سهگانه، ضمن قدردانی از حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم تشییع امام شهید و تجلیل از ایثار، مجاهدت و تلاشهای رزمندگان در جبهههای نبرد، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و همافزایی تمامی ظرفیتهای کشور برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید شد.
در این نشست، رؤسای اتاقهای سهگانه با اعلام حمایت از اقدامات و برنامههای قوای سهگانه در مواجهه با دشمنی ها و تهدیدات خارجی، بر لزوم تقویت هماهنگی میان بخشهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی به منظور رفع موانع در تامین منافع ملی تأکید کردند.
همچنین با توجه به ضرورت افزایش نقشآفرینی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، مقرر شد مقدمات و بسترهای قانونی لازم برای حضور حداکثری این بخشها در عرصههای اقتصادی به صورت ویژه مورد پیگیری سه اتاق قرار گیرد تا از ظرفیتهای سه اتاق برای رونق تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور بهرهگیری شود.
رؤسای اتاقهای سهگانه در ادامه با اعلام آمادگی کامل برای تعامل، همکاری و همراهی با رؤسای قوای سهگانه، تأکید کردند که بخشهای خصوصی و تعاون آمادهاند با تمام ظرفیتهای خود در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور، رفع چالشهای پیشرو و تقویت تابآوری اقتصاد ملی ایفای نقش کنند.