اتاق‌های سه‌گانه برای تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور اعلام آمادگی کردند.

نشست دبیرخانه مشترک سه اتاق تعاون ایران، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در نشست مشترک رؤسای اتاق‌های سه‌گانه، ضمن قدردانی از حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم تشییع امام شهید و تجلیل از ایثار، مجاهدت و تلاش‌های رزمندگان در جبهه‌های نبرد، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و هم‌افزایی تمامی ظرفیت‌های کشور برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید شد.

در این نشست، رؤسای اتاق‌های سه‌گانه با اعلام حمایت از اقدامات و برنامه‌های قوای سه‌گانه در مواجهه با دشمنی ها و تهدیدات خارجی، بر لزوم تقویت هماهنگی میان بخش‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی به منظور رفع موانع در تامین منافع ملی تأکید کردند.

همچنین با توجه به ضرورت افزایش نقش‌آفرینی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، مقرر شد مقدمات و بسترهای قانونی لازم برای حضور حداکثری این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی به صورت ویژه مورد پیگیری سه اتاق قرار گیرد تا از ظرفیت‌های سه اتاق برای رونق تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور بهره‌گیری شود.

رؤسای اتاق‌های سه‌گانه در ادامه با اعلام آمادگی کامل برای تعامل، همکاری و همراهی با رؤسای قوای سه‌گانه، تأکید کردند که بخش‌های خصوصی و تعاون آماده‌اند با تمام ظرفیت‌های خود در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور، رفع چالش‌های پیش‌رو و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفای نقش کنند.

برچسب ها: اقتصاد ، رشد اقتصادی
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