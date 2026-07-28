کارشناس تحقیقات کشاورزی با اشاره به ضرورت مدیریت اصولی ضایعات گفت: فناوری پیرولیز که در محیط فاقد اکسیژن انجام می‌شود، یکی از روش‌های کارآمد برای کاهش پسماند، تولید انرژی پاک و توسعه اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هایده گرجیان در نشست علمی «فناوری پیرولیز؛ راهبردی نوین برای مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی» که در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار شد، تازه‌ترین دستاوردها و ظرفیت‌های فناوری «پیرولیز» را در مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی تشریح کرد و گفت: با افزایش حجم بقایای کشاورزی، مدیریت اصولی این پسماندها به یکی از ضرورت‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است و فناوری پیرولیز یکی از روش‌های نوین و کارآمد برای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

او با اشاره به سازوکار این فناوری افزود: در فرآیند پیرولیز که در محیطی فاقد اکسیژن انجام می‌شود، ضایعات و بقایای کشاورزی به محصولاتی همچون بیوچار، روغن زیستی و گاز سنتز تبدیل می‌شوند؛ محصولاتی که علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، ظرفیت بالایی برای تولید انرژی، بهبود کیفیت خاک و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دارند.

گرجیان با تشریح انواع فرآیندهای پیرولیز، این فناوری را جایگزینی مناسب برای روش‌های سنتی دفن و سوزاندن پسماندهای کشاورزی دانست و گفت: استفاده از این فناوری می‌تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تولید انرژی پاک و توسعه اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی کمک کند.

این کارشناس تحقیقات کشاورزی با بیان اینکه بیوچار یکی از مهم‌ترین محصولات حاصل از فرآیند پیرولیز است، اظهار کرد: استفاده از بیوچار به‌عنوان اصلاح‌کننده خاک، ضمن افزایش حاصلخیزی اراضی، در ذخیره کربن و ارتقای پایداری سامانه‌های کشاورزی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

او ادامه داد: امروزه فناوری پیرولیز در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تبدیل ضایعات به ثروت شناخته می‌شود و توسعه آن می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری منابع و تقویت اقتصاد سبز در بخش کشاورزی باشد.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان با تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی و کاربردهای فناوری پیرولیز در مدیریت پسماند، تولید انرژی، بهبود کیفیت خاک و حفاظت از محیط زیست آشنا شدند و درباره ظرفیت‌های توسعه این فناوری در بخش کشاورزی استان به تبادل نظر پرداختند.

منبع: مرکز تحقیقات فارس

برچسب ها: ضایعات ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، استان فارس
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