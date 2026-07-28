باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم

حضور ترامپ در سیاست به نوعی یک فرصت مناسب برای صهیونیست‌ها برای رسیدن به اهداف خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین ضمیریان، کارشناس مسائل آمریکا در برنامه تلویزیونی گفت: اسرائیلی‌ها عجله دارند تا زمانی که ترامپ زنده است بتوانند بلایی بر سر ایران بیاورند.

مطالب مرتبط
عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم
young journalists club

شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم
young journalists club

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم
young journalists club

پاشنه آشیل‌های آمریکا؛ از کمبود مهمات تا بن‌بست راهبردی در برابر ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۶۵۳

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۵۸۴

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۴۹۱

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۴۵۸

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۴۵۱

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha