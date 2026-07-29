معاون وزیر جهاد کشاورزی از رشد ۶.۵ برابری طرح تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در دولت چهاردهم نسبت به مجموع دولت های گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داور نامدار روز سه‌شنبه در ششمین نشست کارگروه ملی یکپارچه‌ سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ هزار هکتار و در سال گذشته ۱۸ هزار هکتار طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور اجرا شد.

وی با اشاره به گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون و یک دهه از تدوین آیین نامه اجرایی آن افزود: در سطح ملی تاکنون پنج نشست کارگروه ملی به ریاست وزیر جهادکشاورزی برگزار شده که آخرین آن مربوط به شهریور ماه سال گذشته است هرچند در آیین نامه قانون کارگروه های متناظر استانی و شهرستانی نیز با هدف نظارت بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی فعالیت می کنند.

نامدار با بیان اینکه نخستین اقدامات اجرایی و ستادی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و اجرای آن سرعت لازم را نداشت، اظهار کرد: هرچند اجرای قانون از سال ۱۴۰۱ شتاب بیشتری گرفت اما اقدامات اساسی و پیگیری‌های جدی از سال ۱۴۰۲ به بعد رقم خورده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه مکانیزاسیون و ارتقای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود و سازمان امور اراضی کشور با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه، اجرای این برنامه را با جدیت دنبال خواهد کرد.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
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