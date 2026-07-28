سخنگوی دولت گفت: توجه به صنایع در دستور کار قرار دارد تا فعالیت کسب‌وکار‌ها استمرار یابد و تأمین سرمایش و گرمایش خانوار‌ها با اختلال مواجه نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد -  فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موضوع ناترازی برق از ابتدای فعالیت دولت مطرح بوده و دولت با رویکرد تنوع‌بخشی به سبد انرژی تلاش کرده است این چالش را به حداقل برساند. 

وی ادامه داد: در کنار این رویکرد، توجه ویژه به صنایع نیز در دستور کار قرار داشته تا فعالیت کسب‌وکار‌ها استمرار یابد و تأمین سرمایش تابستانی و گرمایش زمستانی خانوار‌ها با اختلال مواجه نشود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد سیاست خارجی دولت چهاردهم اظهار کرد: بر اساس راهبرد وزارت امور خارجه و سیاست کلان دولت، که مطابق فرمایشات رهبر شهید بر تقویت ارتباط با همسایگان تأکید دارد، روند گسترش روابط منطقه‌ای ادامه دارد. 

مهاجرانی افزود: دولت در تعامل با کشور‌های همسایه و منطقه، افزایش تراز تجاری و توسعه صادرات را از محور‌های اصلی همکاری‌ها قرار داده و این موضوع در دستور کار سفر‌های تمامی وزرای دولت به کشور‌های همسایه و منطقه قرار گرفته است.

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برچسب ها: سخنگوی دولت ، بنزین ، نفت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۰:۱۴ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
سیاسیون قابل اعتماد نیستند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
حرفات ازطرفی خنده داره ازطرفی گریه. بله همه چیز گل وبلبله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
فقط دروغ گفتید کالابرگ را زیاد. میکنید دلار 190تومان شده معوقه بازنشستگان تامین اجتماعی را هم با دروغ نمی‌دهید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
چقدر خوب و مهربانید شما دولتیهای دلسوز ومخلص
چجوری از شما تشکر کنیم بابت این همه خدمت صادقانه
بابت اقتصاد فرهنگ اعتقادات دینی اشتغال زایی آسان کردن ازدواج جو انها و ...
جز دعا کاری از دستمون بر نمیاد
واقعا
رئیسی روحت شاد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
حالمون ازتون بهم میخوره خسته شدیم از دستتون بیچاره شدیم بسه دیگه خسته ایم اقا خسته شدیم ول کنید مردمو
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
بسیاری از کسب و کارها آنقدر که یارانه پنهان انرژی مصرف میکنند بازدهی ندارند ولی چون پول واقعیش را نمیدهند نمیفهمند،باید قیمت انرژی واقعی و صادراتی شود و صادرات و واردات آزاد و راحت شود و سهم هرکس را نقدا به خودش دهند تا مدیریت کند و فقر و قاچاق و اسراف و رانت و چند نرخی و ترافیک حل شود.
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