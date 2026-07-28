باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موضوع ناترازی برق از ابتدای فعالیت دولت مطرح بوده و دولت با رویکرد تنوع‌بخشی به سبد انرژی تلاش کرده است این چالش را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: در کنار این رویکرد، توجه ویژه به صنایع نیز در دستور کار قرار داشته تا فعالیت کسب‌وکار‌ها استمرار یابد و تأمین سرمایش تابستانی و گرمایش زمستانی خانوار‌ها با اختلال مواجه نشود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد سیاست خارجی دولت چهاردهم اظهار کرد: بر اساس راهبرد وزارت امور خارجه و سیاست کلان دولت، که مطابق فرمایشات رهبر شهید بر تقویت ارتباط با همسایگان تأکید دارد، روند گسترش روابط منطقه‌ای ادامه دارد.

مهاجرانی افزود: دولت در تعامل با کشور‌های همسایه و منطقه، افزایش تراز تجاری و توسعه صادرات را از محور‌های اصلی همکاری‌ها قرار داده و این موضوع در دستور کار سفر‌های تمامی وزرای دولت به کشور‌های همسایه و منطقه قرار گرفته است.