روزنامه ایندیپندنت هشدار داد اروپا به‌دلیل کاهش ذخایر گاز و پیامد‌های جنگ علیه ایران، ممکن است در زمستان امسال با کمبود گاز و افزایش قیمت انرژی مواجه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» هشدار داد که اروپا در زمستان امسال به دلیل کاهش تولید جهانی و کاهش ذخایر در نتیجه جنگ علیه ایران، با کمبود گاز مواجه خواهد شد.

گاز طبیعی مایع (LNG) یکی از اجزای کلیدی ترکیب کلی انرژی در انگلیس و اروپا است. طبق تحقیقات یورواستات، در قاره اروپا، گاز طبیعی به طور کلی تقریبا یک پنجم (۲۱ ٪) از کل مصرف انرژی را تشکیل می‌دهد و LNG حدود ۴۰ ٪ از این مصرف را در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.

تخمین زده می‌شود که ۸۹ درصد از کل گاز مورد نیاز اروپا در سال ۲۰۲۵ از خارج از اتحادیه اروپا از جمله انگلیس تامین شود و تحلیلگران وود مکنزی هشدار داده‌اند که این قاره «به قلمرو بحران انرژی نزدیک می‌شود».

تحقیقات انجام شده توسط این شرکت نشان می‌دهد که سهام اروپا کمی بالاتر از ۵۰ درصد است که برای این زمان از سال، پایین‌ترین سطح تاریخی محسوب می‌شود.

افزایش قیمت

در این زمینه، ماسیمو دوآردو، معاون رئیس تحقیقات گاز در وود مکنزی، گفت: «ذخایر پایین اروپا، تقاضای قوی آسیا و رشد محدود در عرضه جدید LNG تقریبا قیمت‌های بالاتر را در طول زمستان جاری و تا سال ۲۰۲۷ تضمین می‌کند.»

او افزود که ظرفیت ذخیره‌سازی اروپا در بهترین حالت تا اول نوامبر به ۷۵ درصد نخواهد رسید و خاطرنشان کرد که این میزان بسیار کمتر از میانگین ۹۰ درصد در پنج سال گذشته قبل از شروع زمستان است.

با این حال، ادواردو خاطرنشان کرد که وضعیت «مانند سال ۲۰۲۲» نیست، زیرا قیمت گاز اروپا به سطوح بالای ابتدای جنگ اوکراین و روسیه نزدیک نیست.

کل مصرف انرژی سالانه انگلیس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

ایندیپندنت در مورد انگلیس توضیح داد که این کشور تنها می‌تواند حدود ۵٪ از کل نیاز سالانه گاز طبیعی خود را ذخیره کند و به شدت به واردات متکی است. گاز طبیعی حدود یک سوم از ترکیب انرژی انگلیس را تشکیل می‌دهد و کمتر از نیمی از آن در داخل کشور تولید می‌شود.

بیش از یک سوم (۳۵٪) از نروژ می‌آید، بقیه واردات گاز طبیعی مایع، به ویژه از آمریکا و قطر است، به این معنی که این کمبود گاز می‌تواند حدود ۷٪ از کل مصرف انرژی سالانه انگلیس را تحت تأثیر قرار دهد.

این روزنامه اظهار داشت که اگرچه انگلیس به جای اتحادیه اروپا از نروژ به عنوان تأمین‌کننده استفاده می‌کند، اما سطح پایین ذخایر اروپا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود، زیرا اتحادیه اروپا برای افزایش سطح عرضه خود از دیگران پیشی می‌گیرد و مستقیما قیمت‌های عمده‌فروشی را افزایش می‌دهد و ثبات عرضه در جا‌های دیگر را تهدید می‌کند.

این وب‌سایت دو عامل اصلی را که کمبود عرضه در اروپا را تشدید می‌کنند، شناسایی کرد: اولین عامل، ممنوعیت خرید گاز روسیه است که به تدریج طی چند سال در حال اجرا است و قرار است تا پایان امسال به ممنوعیت کامل گاز طبیعی مایع تبدیل شود.

عامل دوم، ترمینال گاز طبیعی مایع (LNG) راس لفان قطر است که در مارس ۲۰۲۶ در اثر حملات موشکی ایران آسیب دید و پیش از این حدود یک پنجم کل تولید جهانی را تشکیل می‌داد. انتظار می‌رود تعمیر این آسیب در قطر سال‌ها طول بکشد.

منبع: المیادین

برچسب ها: گاز در اروپا ، گاز روسیه ، گاز قطر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها و صهیونیست ها بوده است.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
به نفع باکو، گردنشون که کلفت شدجنگ بعدی با علی اف خواهد بود. این خط و این نشان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
ای قاره سبز سابق ...
هر بهاری پاییزی دارد.
شما ،، مردم بیگناه و مظلوم جهان را به خاک و خون می‌کشید.
خدا هم شماها را از سرما می‌کشد.
بله ... جهان آیینه عبرت است.
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
برو کمکشون کنند
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
پایان عمر اروپا ...
بهار پاییزی ...
۲
۰
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Germany
ناشناس
۱۶:۴۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
شما نگران آنها نباش آنها خودشان بلدند چکار کنند .
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
مثل ذخائر نفت آمریکاست همیشه به پائین ترین حدنهائی خودش میرسه ولی هیچوقت تمام نمیشه!!عجیب نیست؟؟
۰
۲
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