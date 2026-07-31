رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش ۲۰ درصدی قیمت میوه نسبت به هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع روزانه ۲۰ تا ۲۲ هزار تن میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در توزیع میوه نداریم.

وی قیمت هر کیلو خیار رسمی را ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، خیار اصفهان ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان، خیار گلخانه ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان، گوجه فرنگی ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان، پیاز زرد ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان، پیاز شیری ۳۰ تا ۳۸ هزار تومان، بادمجان قلمی ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان، سیب زمینی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان، لیموترش میناب ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و لیموترش سنگی ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

یاوری ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو زرد آلو با نرخ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، آلو زرد و سیاه ۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، آلبالو ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، گیلاس ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، گیلاس تکدانه ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، هلو انجیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، هلو ۱۵۰ تا ۲۲۰ هزار تومان، شلیل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، سیب گلاب ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، انجیر سیاه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، انگور یاقوتی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، انگور عسگری ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و موز ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان در میدان عرضه می شود.

وی قیمت هر کیلو طالبی را ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان، خربزه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان و هندوانه ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش ۲۰ درصدی قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به شرایط عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.