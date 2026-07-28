سرمربی جدید فرانسه گفت: پس از ترک رئال مادرید تنها می‌خواستم در یک جا مشغول به کار شوم و آن تیم ملی فوتبال فرانسه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - زین‌الدین زیدان که امروز (سه‌شنبه) به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال فرانسه و جانشین دیدیه دشان معرفی شد، با حضور در کنفرانس خبری گفت: پیش از هر چیز باید بگویم که فکر و ذهنم با آتش‌نشانان و کشاورزانی است که در حال حاضر به افراد نیازمند کمک می‌کنند (اشاره به آتشی که به جان جنگل‌های این کشور افتاده است). بسیاری از خانواده‌ها دوران سختی را سپری می‌کنند. 

وی اظهار داشت: در چهار یا پنج سال اخیر پیشنهاد‌های زیادی را رد کردم. پس از ترک رئال مادرید تنها می‌خواستم در یک جا مشغول به کار شوم و آن تیم ملی فوتبال فرانسه بود. هر کاری که بتوانم انجام خواهم داد تا این تیم به کسب پیروزی‌ها ادامه دهد. مایلم از همین جا به دیدیه دشان و تمامی اعضای کادرفنی‌اش به خاطر این ۱۴ سال خارق‌العاده تبریک بگویم. دیدیه! ممنون بابت تمامی کار‌هایی که انجام دادی. حالا فصل دیگری در شرف آغاز است، اما همیشه با هدف دیدن موفقیت تیم فرانسه. 

سرمربی جدید فرانسه که قراردادش با فدراسیون فوتبال تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ اعتبار دارد، تصریح کرد: برای این چالش آماده هستم. توسط بازی هدایت می‌شوم. شماره ۱۰ بودم (اشاره به بازی کردنش در پست هافبک نفوذی)، چیزی که من را هدایت می‌کرد، گلزنی بود. شما البته لزوماً به تعادل تیمی نیاز دارید، اما چیزی که من را هدایت می‌کند بازی است.

زیرو درباره ستاره و کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه هم گفت: هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ایم. مهمترین چیز در حال حاضر برای او این است که استراحت کند. به زودی، در ماه سپتامبر، فرصت لازم برای صحبت کردن پیدا خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان و تیمی خارق‌العاده داریم که این چیز کمی نیست. باید بازیکنان را ببینم، برنامه بازی‌ام را برای‌شان توضیح دهم، اینکه قرار است با هم چه کار کنیم و سپس رهبری این تیم برای ادامه پیروزی‌ها، به من بستگی دارد.

این مربی فرانسوی در حالی جانشین دیدیه دشان شد که پس از جدایی‌اش از رئال مادرید در سال ۲۰۲۱ هدایت تیمی را برعهده نداشت. زیدان بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ در عضویت تیم ملی فوتبال فرانسه بود و با این تیم فاتح جام جهانی ۱۹۹۸ و یورو ۲۰۰۰ هم شد.

زیدان تأکید کرد: همیشه بازی‌های این تیم را به عنوان یک هوادار و البته سرمربی آینده تماشا کرده‌ام. تنها چیزی که پس از جدایی از رئال مادرید می‌خواستم انجام دهم، سرمربیگری تیم ملی فرانسه بود، به همین خاطر در رده باشگاهی پیشنهادی را نپذیرفتم.

سرمربی فرانسه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره عملکرد این تیم در بیست‌وسومین دوره جام جهانی گفت: ماجراجویی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶ باشکوه بود. ما، اما قرار است کار‌ها را متفاوت انجام دهیم؛ دشان، دشان است و زیزو، زیزو. کار‌ها را آنطور که می‌دانم، انجام می‌دهم، بدون وقفه، اما همه چیز را سر جای خودش قرار می‌دهم تا تیم به پیروزی ادامه دهد. 

زیدان در ماه مِی ۲۰۱۸ پس از کسب سومین قهرمانی متوالی‌اش در لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید، این تیم را ترک کرد و در ادامه در کمتر از یک سال به سانتیاگوبرنابئو برگشت و در دومین دوره مربیگری‌اش هم این تیم را به یک قهرمانی در سوپرجام اسپانیا و یک قهرمانی در لالیگا رساند. او در رئال مادرید به‌عنوان سرمربی ۱۱ جام برای این تیم به ارمغان آورد.

برچسب ها: زین الدین زیدان ، تیم ملی فوتبال فرانسه ، کیلیان امباپه
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