باشگاه خبرنگاران جوان - این نمایشگاه با همکاری فرهنگسرای خانواده، کانون فرهنگی هنری دایا و مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان و با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست، ترویج فرهنگ صلح و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار شده است.

مراسم افتتاحیه روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از ۷ تا ۱۲ مرداد، همه‌روزه از ساعت ۱۱ تا ۱۷ از آثار نمایشگاه بازدید کنند.

مژده مصحفی توانا، پژوهشگر و فعال فرهنگی، سال‌هاست موضوع محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های هنری و فرهنگی خود دنبال می‌کند. او تاکنون نمایشگاه‌ها و پروژه‌های متعددی را با موضوع حفاظت از طبیعت، صلح، توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی در مکان‌ها و با عناوین مختلف برگزار کرده و تلاش داشته است هنر را به ابزاری برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی تبدیل کند.

نمایشگاه «زمین هنوز نفس می‌کشد» نیز ادامه همین مسیر فرهنگی است؛ رویدادی که در آن ۴۰ هنرمند با زبان هنر دغدغه‌های خود درباره زمین، تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط‌زیست، تخریب منابع طبیعی و ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز انسان با طبیعت را به تصویر کشیده‌اند.

غلامعباس اویسی فعال فرهنگی نیز با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که موضوع حفاظت از محیط‌زیست از قالب شعار و مناسبت‌های مقطعی خارج شود و به یک مسئولیت مشترک اجتماعی تبدیل گردد. هنر می‌تواند بدون پیچیدگی‌های معمول، با احساس و اندیشه مردم ارتباط برقرار کند و آنان را نسبت به آینده زمین، منابع طبیعی و پیامد‌های رفتار انسان با محیط پیرامون حساس سازد. نمایشگاه «زمین هنوز نفس می‌کشد» تلاشی فرهنگی برای یادآوری این حقیقت است که هنوز برای اصلاح رفتار‌ها و حفظ خانه مشترکمان فرصت داریم، اما این فرصت همیشگی نخواهد بود.

به گفته برگزارکننده حفاظت از محیط‌زیست تنها یک مسئولیت فردی نیست، بلکه نیازمند شکل‌گیری فرهنگ صلح، همدلی و احترام به زندگی است؛ زیرا آینده‌ای پایدار زمانی ممکن خواهد بود که انسان، طبیعت را نه به‌عنوان یک منبع مصرف بلکه به‌عنوان خانه مشترک خود بشناسد.

نشانی نمایشگاه:تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف‌آباد)، خیابان بیست‌ویکم، بوستان شفق، فرهنگسرای خانواده، نگارخانه شفق

حضور در این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.