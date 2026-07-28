منابع صهیونیستی مدعی هستند که افشاگری وزیر جنگ این رژیم درباره به هوا بلند شدن هواپیما‌های آمریکایی برای حمله به ایران، نقض قانون سانسور نظامی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم تروریستی، با بیان اینکه هواپیما‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی در اراضی اشغالی برای حمله به اهداف ایرانی به پرواز درآمده‌اند، سانسور نظامی را نقض کرده است.

این ایستگاه رادیویی مدعی شد که انتشار این خبر طی هفته‌های گذشته در رژیم تروریستی اسرائیل ممنوع شده بود، اما بیانیه عمومی کاتس باعث شد که سانسور این ممنوعیت را لغو شود.

این رسانه صهیونیستی مدعی است که قانون سانسور نظامی در رژیم تروریستی اسرائیل تصریح می‌کند که تنها کسی که از نظر قانونی مجاز به انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده است، به استثنای رئیس آژانس سانسور، نخست وزیر است، به این معنی که وزیر جنگ هیچ اختیار قانونی برای افشای چنین اطلاعاتی ندارد، که نقض آشکار قوانین سانسور است که انتشار اطلاعات حساس امنیتی را تنظیم می‌کند.

تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی دفتر وزیر جنگ یا دستگاه سانسور نظامی در مورد این حادثه منتشر نشده است، اما منابع حقوقی و امنیتی می‌گویند که این تخلف ممکن است مستلزم اقدامات قانونی و انضباطی علیه وزیر باشد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ با ایران ، وزیر جنگ اسرائیل
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