باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ناکامی آمریکا و اسرائیل در از کار انداختن صنعت موشکی ایران + فیلم

صنعت موشکی ایران هنوز با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شایان میرزایی، کارشناس دفاعی در برنامه تلویزیونی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود این همه هزینه هنوز نتوانسته اند خط تولید موشک‌های ایران را مختل کنند.

مطالب مرتبط
ناکامی آمریکا و اسرائیل در از کار انداختن صنعت موشکی ایران + فیلم
young journalists club

کمبود جدی تجهیزات در زرادخانه‌های آمریکا + فیلم

ناکامی آمریکا و اسرائیل در از کار انداختن صنعت موشکی ایران + فیلم
young journalists club

تلاش آمریکا برای تحقیر ایران در زمینه‌های مختلف + فیلم

ناکامی آمریکا و اسرائیل در از کار انداختن صنعت موشکی ایران + فیلم
young journalists club

کلید محو اسرائیل در سرزمین اردن است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۶۵۳

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۵۸۴

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۴۹۱

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۴۵۸

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۴۵۱

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha