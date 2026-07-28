۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در فارس در حال ساخت است/ کار گروهی حلقه مفقوده توسعه استان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با بیان اینکه حدود ۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در استان در دست اجراست، گفت: تقویت فرهنگ کار گروهی، جبران کمبود نیروی متخصص و تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین الزامات توسعه فارس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در نشست شورای معاونان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، پس از ارائه گزارش معاونان این اداره‌کل از وضعیت نیروی انسانی، امور اداری، پروژه‌های در دست اجرا و عملکرد بخش‌های مختلف، در جریان آخرین اقدامات و برنامه‌های این مجموعه قرار گرفت.

او با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه کار جمعی و هم‌افزایی در دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه فرهنگ کار گروهی در استان آن‌گونه که باید نهادینه نشده و این موضوع یکی از چالش‌های مهم توسعه استان فارس است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: برخی افراد بدون قضاوت منصفانه و با نگاه یک‌جانبه، تنها نیمه خالی لیوان را می‌بینند و خدمات ارزشمند دستگاه‌های اجرایی از جمله مجموعه راه و شهرسازی را با رویکردی غیر منصفانه مورد نقد قرار می‌دهند.

انصاری با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه کشور اظهار کرد: راه‌ها از مهم‌ترین شریان‌های حیاتی توسعه هستند و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، هم‌اکنون حدود ۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در استان فارس در دست اجراست که بیانگر حجم گسترده فعالیت‌های عمرانی در این حوزه است.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش‌های مدیریت و کارکنان اداره‌کل راه و شهرسازی استان، در آینده‌ای نه‌چندان دور تمامی محور‌های اصلی استان به بزرگراه تبدیل شوند.

انصاری، عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس را با مدیریت محمدمهدی عبداللهی مثبت و رو به جلو توصیف کرد و افزود: البته در برخی حوزه‌ها از جمله نظارت بر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، انتظار می‌رود روند اقدامات با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از مهم‌ترین مشکلات دستگاه‌های اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: پیگیری برای تأمین نیرو‌های تخصصی باید با جدیت دنبال شود تا بخشی از این کمبود‌ها جبران و روند اجرای مأموریت‌های دستگاه‌ها تسهیل شود.

انصاری در پایان با تأکید بر اخلاص در خدمت‌رسانی گفت: هرگاه خدمت به مردم با نیت الهی و برای رضای خداوند انجام شود، آثار و برکات آن هم در زندگی فردی و هم در پیشرفت جامعه نمایان خواهد شد.

منبع: راه و شهرسازی فارس 

برچسب ها: راه و شهرسازی فارس ، بزرگراه ، توسعه ، حلقه مفقوده
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از بزرگراه بوانات–صفاشهر تا پایان سال جاری
عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه داراب ـ فسا آغاز شد
بزرگراه تنگ خیاره ـ لپویی در فارس با حداقل یک باند رفت و برگشت زیر بار ترافیک می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برش کاری و بشکه‌های بنزین در کارگاه مکانیکی ۴ خودرو را خاکستر کرد
صدور بیش از ۴۷ هزار گواهی انحصار وراثت الکترونیکی در فارس
کاملینا در فارس با افزایش پنج برابری تولید، رتبه سوم کشور شد
آیین غبارروبی مضجع سیدعلاءالدین حسین(ع) با تجلیل از نقش سپاه در مقاومت
تجهیز ۹۰ مدرسه در فارس به سامانه‌های خورشیدی
شیراز به عنوان ستون اصلی فرهنگ ایران مطرح است
فناوری پیرولیز؛ راهکاری نوین برای تبدیل ضایعات کشاورزی به ثروت
فارس در مسیر کشاورزی هوشمند؛ کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در کشت پاییزه چغندرقند
اصناف بدون فناوری از بازار عقب می‌مانند
تمرکززدایی از پایتخت با تشکیل کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی/ ثبت ۴۰ نشست تخصصی در شیراز
آخرین اخبار
۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در فارس در حال ساخت است/ کار گروهی حلقه مفقوده توسعه استان
فناوری پیرولیز؛ راهکاری نوین برای تبدیل ضایعات کشاورزی به ثروت
شیراز به عنوان ستون اصلی فرهنگ ایران مطرح است
راه‌اندازی درمانگاه اختصاصی برای پاکبانان اعزامی شیراز به شلمچه/ حفظ سلامت همکاران اولویت ماست
«مرثیه آفتاب»؛ روایت شاعرانه شهدای لامرد در یک مجموعه ماندگار منتشر شد
اصناف بدون فناوری از بازار عقب می‌مانند
تمرکززدایی از پایتخت با تشکیل کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی/ ثبت ۴۰ نشست تخصصی در شیراز
فارس در مسیر کشاورزی هوشمند؛ کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در کشت پاییزه چغندرقند
آیین غبارروبی مضجع سیدعلاءالدین حسین(ع) با تجلیل از نقش سپاه در مقاومت
تجهیز ۹۰ مدرسه در فارس به سامانه‌های خورشیدی
کاملینا در فارس با افزایش پنج برابری تولید، رتبه سوم کشور شد
برش کاری و بشکه‌های بنزین در کارگاه مکانیکی ۴ خودرو را خاکستر کرد
صدور بیش از ۴۷ هزار گواهی انحصار وراثت الکترونیکی در فارس
بلوار میرزای شیرازی؛ صحنه‌ای از شکوه ایمان و همبستگی + فیلم
حریق سه منزل در دروازه کازرون شیراز مهار شد؛ نجات هفت نفر از دل آتش
افتتاح رسمی درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر / ارائه خدمات درمانی باکیفیت از اهداف اصلی تامین اجتماعی است
از کشف محموله‌های قاچاق تا توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم
از هیاهوی ابر‌های بی‌قرار تا خنکای واپسین روز‌های هفته