۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در فارس در حال ساخت است/ کار گروهی حلقه مفقوده توسعه استان

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در نشست شورای معاونان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، پس از ارائه گزارش معاونان این ادارهکل از وضعیت نیروی انسانی، امور اداری، پروژههای در دست اجرا و عملکرد بخشهای مختلف، در جریان آخرین اقدامات و برنامههای این مجموعه قرار گرفت.
او با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه کار جمعی و همافزایی در دستگاههای اجرایی گفت: متأسفانه فرهنگ کار گروهی در استان آنگونه که باید نهادینه نشده و این موضوع یکی از چالشهای مهم توسعه استان فارس است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: برخی افراد بدون قضاوت منصفانه و با نگاه یکجانبه، تنها نیمه خالی لیوان را میبینند و خدمات ارزشمند دستگاههای اجرایی از جمله مجموعه راه و شهرسازی را با رویکردی غیر منصفانه مورد نقد قرار میدهند.
انصاری با اشاره به نقش زیرساختهای حملونقل در توسعه کشور اظهار کرد: راهها از مهمترین شریانهای حیاتی توسعه هستند و بر اساس گزارشهای ارائهشده، هماکنون حدود ۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در استان فارس در دست اجراست که بیانگر حجم گسترده فعالیتهای عمرانی در این حوزه است.
او ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاشهای مدیریت و کارکنان ادارهکل راه و شهرسازی استان، در آیندهای نهچندان دور تمامی محورهای اصلی استان به بزرگراه تبدیل شوند.
انصاری، عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس را با مدیریت محمدمهدی عبداللهی مثبت و رو به جلو توصیف کرد و افزود: البته در برخی حوزهها از جمله نظارت بر اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، انتظار میرود روند اقدامات با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از مهمترین مشکلات دستگاههای اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: پیگیری برای تأمین نیروهای تخصصی باید با جدیت دنبال شود تا بخشی از این کمبودها جبران و روند اجرای مأموریتهای دستگاهها تسهیل شود.
انصاری در پایان با تأکید بر اخلاص در خدمترسانی گفت: هرگاه خدمت به مردم با نیت الهی و برای رضای خداوند انجام شود، آثار و برکات آن هم در زندگی فردی و هم در پیشرفت جامعه نمایان خواهد شد.
منبع: راه و شهرسازی فارس