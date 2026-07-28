سرمربی تیم فوتبال استقلال موافق برپایی اردوی خارجی برای این تیم پیش از آغاز فصل نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده میکند که آبیپوشان همچنان با بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی خود دست و پنجه نرم میکنند و به همین دلیل امکان ثبت قرارداد و استفاده از بازیکنان جدیدشان را ندارند.
در شرایطی که مدیران باشگاه استقلال برای برگزاری اردوی آمادهسازی خارج از کشور مشکلی نداشتند و مقدمات این موضوع نیز قابل انجام بود، سهراب بختیاریزاده سرمربی آبیپوشان ترجیح داد تیمش اردوی پیشفصل را در تهران برگزار کند تا با توجه به شرایط موجود، روند آمادهسازی زیر نظر مستقیم کادر فنی و بدون نیاز به سفر خارجی دنبال شود.
بر همین اساس، اردوی آمادهسازی استقلال از روز شنبه در تهران آغاز خواهد شد و بازیکنان تمرینات خود را در پایتخت پیگیری میکنند. این در حالی است که برخی تیمهای مدعی لیگ برتر از جمله پرسپولیس برای برپایی اردوی پیشفصل راهی خارج از کشور شدهاند.
از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی همچنان مهمترین دغدغه باشگاه استقلال به شمار میرود. آبیها تاکنون چند بازیکن جدید را به خدمت گرفتهاند، اما تا زمان باز شدن پنجره، امکان ثبت قرارداد آنها وجود ندارد و این موضوع میتواند برنامههای کادر فنی را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار این شرایط، بختیاریزاده با دعوت از چند بازیکن جوان به تمرینات، قصد دارد در صورت تداوم محدودیتهای نقلوانتقالاتی، از ظرفیت استعدادهای آکادمی و نفرات جوان استقلال نیز در فصل پیش رو استفاده کند تا تیمش با آمادگی بیشتری وارد رقابتهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا شود.