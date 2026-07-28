مدیرکل دفتر نباتات صنعتی از اجرای برنامه‌های تحولی در زنجیره تولید چغندرقند خبر داد که هدف آن کاهش وابستگی به واردات، مقابله با تنش‌های اقلیمی و ارتقای بهره‌وری خاک در قالب برنامه هفتم توسعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهادکشاورزی گفت: استان فارس با تولید سالانه ۱۱.۵ میلیون تن محصول کشاورزی و سهم ۹.۵ درصدی از تولیدات ملی، در مسیر دستیابی به خودکفایی شکر و اجرای برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های جدید خود را بر محوریت کشت پاییزه، ارتقای عملکرد در واحد سطح و صیانت از منابع آبی و خاک استوار کرده است.

حسین اصغری در تبیین افق تولید محصولات استراتژیک، بر تغییر الگوی کشت به سمت فصل پاییز تأکید کرد و افزود: به دلیل بهره‌وری بالاتر در مصرف آب، کشت پاییزه چغندرقند یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. هدف‌گذاری ما برای سطح زیر کشت پاییزه تا پایان برنامه، حداقل ۶۰ هزار هکتار است که با توجه به استقبال گسترده در استان‌های تولیدکننده مانند فارس، خوزستان، کرمانشاه و گلستان، انتظار می‌رود این میزان فراتر از حد برنامه نیز برود.

او با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی و بحران منابع آبی، عنوان کرد: به دلیل عدم امکان مدیریت مصرف آب در شرایط فعلی، روند کشت بهاره چغندرقند به سمت کاهش پیش‌بینی می‌شود؛ لذا تمرکز اصلی بر مدیریت هوشمند در الگوی پاییزه است.

اصغری با توجه به نقطه عطف تولید چغندرقند در ایران، اظهار کرد: تصمیم شجاعانه بیش از نود سال پیش برای تأمین بذر‌های باکیفیت، میانگین تولید را از ۴۵ تن به بیش از ۶۰ تن در هکتار ارتقا داده است. با این حال، نباید تنها به کیفیت بذر اتکا کرد؛ رسیدن به اهداف خودکفایی نیازمند مدیریت یک پکیج کامل شامل آماده‌سازی زمین، مدیریت تغذیه، روش‌های نوین آبیاری، کنترل عوامل خسارت زا و زمان‌بندی دقیق برداشت و انتقال به کارخانه است.

این مقام مسئول در خصوص نقش تکنولوژی و اصلاح نژاد گفت: هر ساله حدود ۲۰ رقم جدید به کشور وارد و پس از آزمون سازگاری، در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و این روند در حال افزایش است. اما در شرایط کنونی که با پدیده گسترده تنش‌های خشکی و شوری در تمامی اقلیم‌ها از جمله مناطق شمالی کشور مواجه هستیم، ورود ارقامی با مقاومت بالا در برابر این تنش‌ها، اولویت حیاتی برای جهاد کشاورزی است.

مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهادکشاورزی با بیان جایگاه استراتژیک شهرستان مرودشت به‌عنوان قطب تولید زراعت (۲۵ درصد استان) و دامپروری (۳۳ درصد استان) و پیشینه صنعتی منطقه، بر ضرورت هم‌افزایی در زنجیره ارزش از بذر تا کارخانه تأکید کرد و خاطرنشان کرد: هدف نهایی، دستیابی به تولید ۱.۷ تا ۱.۹ میلیون تن شکر در سال است تا ضمن تأمین نیاز‌های گسترده صنعتی و خانگی، وابستگی کشور به واردات به حداقل برسد و همزمان، از منابع ملی خاک و آب برای نسل‌های آینده حفاظت شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، چغندرقند ، اصلاح بذر
خبرهای مرتبط
فارس در مسیر کشاورزی هوشمند؛ کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در کشت پاییزه چغندرقند
میزان تولید بذر جو اصلاح شده در کشور افزایش یافت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
۷۰ درصد اراضی آذربایجان شرقی دیمزار هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برش کاری و بشکه‌های بنزین در کارگاه مکانیکی ۴ خودرو را خاکستر کرد
صدور بیش از ۴۷ هزار گواهی انحصار وراثت الکترونیکی در فارس
فناوری پیرولیز؛ راهکاری نوین برای تبدیل ضایعات کشاورزی به ثروت
شیراز به عنوان ستون اصلی فرهنگ ایران مطرح است
۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در فارس در حال ساخت است/ کار گروهی حلقه مفقوده توسعه استان
فارس در مسیر کشاورزی هوشمند؛ کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در کشت پاییزه چغندرقند
تجهیز ۹۰ مدرسه در فارس به سامانه‌های خورشیدی
کاملینا در فارس با افزایش پنج برابری تولید، رتبه سوم کشور شد
آیین غبارروبی مضجع سیدعلاءالدین حسین(ع) با تجلیل از نقش سپاه در مقاومت
اصناف بدون فناوری از بازار عقب می‌مانند
آخرین اخبار
اولویت‌آمادگی آبفای فارس برای پروژه‌های مسکن ملی خرمبید / پیشرفت ۹۵ درصدی آبرسانی به صفاشهر
گام مشترک تعاون روستایی و امور اقتصادی فارس برای توسعه زیرساخت‌ها
تولدی که میان راه رقم خورد؛ مادر و دختر سالم به مقصد رسیدند
تحول در تولید چغندرقند؛ از اصلاح بذر تا عبور از مرز تولید ۱.۹ میلیون تن شکر
عملیات پلیس در ۸ شهرستان فارس؛ از توقیف محموله‌های قاچاق تا دستگیری سارقان
۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در فارس در حال ساخت است/ کار گروهی حلقه مفقوده توسعه استان
فناوری پیرولیز؛ راهکاری نوین برای تبدیل ضایعات کشاورزی به ثروت
شیراز به عنوان ستون اصلی فرهنگ ایران مطرح است
راه‌اندازی درمانگاه اختصاصی برای پاکبانان اعزامی شیراز به شلمچه/ حفظ سلامت همکاران اولویت ماست
«مرثیه آفتاب»؛ روایت شاعرانه شهدای لامرد در یک مجموعه ماندگار منتشر شد
اصناف بدون فناوری از بازار عقب می‌مانند
تمرکززدایی از پایتخت با تشکیل کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی/ ثبت ۴۰ نشست تخصصی در شیراز
فارس در مسیر کشاورزی هوشمند؛ کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در کشت پاییزه چغندرقند
آیین غبارروبی مضجع سیدعلاءالدین حسین(ع) با تجلیل از نقش سپاه در مقاومت
تجهیز ۹۰ مدرسه در فارس به سامانه‌های خورشیدی
کاملینا در فارس با افزایش پنج برابری تولید، رتبه سوم کشور شد
برش کاری و بشکه‌های بنزین در کارگاه مکانیکی ۴ خودرو را خاکستر کرد
صدور بیش از ۴۷ هزار گواهی انحصار وراثت الکترونیکی در فارس
بلوار میرزای شیرازی؛ صحنه‌ای از شکوه ایمان و همبستگی + فیلم
حریق سه منزل در دروازه کازرون شیراز مهار شد؛ نجات هفت نفر از دل آتش
افتتاح رسمی درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر / ارائه خدمات درمانی باکیفیت از اهداف اصلی تامین اجتماعی است