باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهادکشاورزی گفت: استان فارس با تولید سالانه ۱۱.۵ میلیون تن محصول کشاورزی و سهم ۹.۵ درصدی از تولیدات ملی، در مسیر دستیابی به خودکفایی شکر و اجرای برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های جدید خود را بر محوریت کشت پاییزه، ارتقای عملکرد در واحد سطح و صیانت از منابع آبی و خاک استوار کرده است.

حسین اصغری در تبیین افق تولید محصولات استراتژیک، بر تغییر الگوی کشت به سمت فصل پاییز تأکید کرد و افزود: به دلیل بهره‌وری بالاتر در مصرف آب، کشت پاییزه چغندرقند یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. هدف‌گذاری ما برای سطح زیر کشت پاییزه تا پایان برنامه، حداقل ۶۰ هزار هکتار است که با توجه به استقبال گسترده در استان‌های تولیدکننده مانند فارس، خوزستان، کرمانشاه و گلستان، انتظار می‌رود این میزان فراتر از حد برنامه نیز برود.

او با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی و بحران منابع آبی، عنوان کرد: به دلیل عدم امکان مدیریت مصرف آب در شرایط فعلی، روند کشت بهاره چغندرقند به سمت کاهش پیش‌بینی می‌شود؛ لذا تمرکز اصلی بر مدیریت هوشمند در الگوی پاییزه است.

اصغری با توجه به نقطه عطف تولید چغندرقند در ایران، اظهار کرد: تصمیم شجاعانه بیش از نود سال پیش برای تأمین بذر‌های باکیفیت، میانگین تولید را از ۴۵ تن به بیش از ۶۰ تن در هکتار ارتقا داده است. با این حال، نباید تنها به کیفیت بذر اتکا کرد؛ رسیدن به اهداف خودکفایی نیازمند مدیریت یک پکیج کامل شامل آماده‌سازی زمین، مدیریت تغذیه، روش‌های نوین آبیاری، کنترل عوامل خسارت زا و زمان‌بندی دقیق برداشت و انتقال به کارخانه است.

این مقام مسئول در خصوص نقش تکنولوژی و اصلاح نژاد گفت: هر ساله حدود ۲۰ رقم جدید به کشور وارد و پس از آزمون سازگاری، در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و این روند در حال افزایش است. اما در شرایط کنونی که با پدیده گسترده تنش‌های خشکی و شوری در تمامی اقلیم‌ها از جمله مناطق شمالی کشور مواجه هستیم، ورود ارقامی با مقاومت بالا در برابر این تنش‌ها، اولویت حیاتی برای جهاد کشاورزی است.

مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهادکشاورزی با بیان جایگاه استراتژیک شهرستان مرودشت به‌عنوان قطب تولید زراعت (۲۵ درصد استان) و دامپروری (۳۳ درصد استان) و پیشینه صنعتی منطقه، بر ضرورت هم‌افزایی در زنجیره ارزش از بذر تا کارخانه تأکید کرد و خاطرنشان کرد: هدف نهایی، دستیابی به تولید ۱.۷ تا ۱.۹ میلیون تن شکر در سال است تا ضمن تأمین نیاز‌های گسترده صنعتی و خانگی، وابستگی کشور به واردات به حداقل برسد و همزمان، از منابع ملی خاک و آب برای نسل‌های آینده حفاظت شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس