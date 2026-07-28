مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب از فراهم شدن امکان صدور آنی کارت سوخت در ۴ شهرستان جنوب آذربایجان غربی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: در راستای تسریع در فرآیند صدور کارت سوخت و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی و شهروندان دستگاه صدور آنی کارت سوخت که قبل از عید در شهرستان میاندوآب راه اندازی شده بود با انجام پیگیریهای لازم در آستانه پیاده روی اربعین، در شهرستانهای ، پیرانشهر، نقده و بوکان نیز راه اندازی شد.

رحمت حاجی زاده افزود : متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.fcs.niopdc.ir و ثبت درخواست، کارت سوخت خود را به‌صورت حضوری یا غیرحضوری دریافت کنند. در روش حضوری، متقاضی می‌تواند یک روز کاری پس از ثبت درخواست، با مراجعه به ناحیه مربوطه و ارائه مدارک هویتی و مدارک شناسایی خودرو، کارت خود را تحویل بگیرند، همچنین امکان دریافت کارت از طریق اداره پست نیز فراهم است.و در مدت ۲۴ ساعت کارت خود را با مراجعه به مراکز اشاره شده تحویل بگیرند .

وی در خصوص اقدامات اجرایی این مجموعه برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: ساماندهی نمازخانه های بین راهی، استقرار یک جایگاه سیار سوخت در ورودی شهرستان پیرانشهر برای تامین سوخت مورد نیاز خودروهای حامل زائران، افزایش کارت سوخت های اضطراری در جایگاههای مسیر تردد زائران تا مسافرانی کی به دلایلی کارت سوخت شخصی همراه ندارند، یا سهمیه شان تمام شده، مشکلی بابت تامین سوخت نداشته باشند، استقرار موکب اختصاصی شرکت نفت برای خدمت رسانی به زائران، اختصاص چندین خودروی حامل گاز مایع در مسیر برای تامین نیاز موکب ها از جمله فعالیت‌هایی ست که شرکت نفت با هدف ارائه خدمات مطلوب و تسهیل در سفر زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین انجام می دهد.