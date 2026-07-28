باشگاه خبرنگاران جوان - علی گرمه‌ئی، رئیس سازمان بازرسی منطقه سه کشور و بازرس کل استان فارس، با حضور علی شبانی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس و سیاوش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان فارس جهت بررسی عملکرد صنعت آب در شهرستان خرمبید، از ضرورت بازنگری در پروتکل‌های نظارتی خبر داد.

او اظهار داشت: نظام نظارتی باید از حالت متمرکز در ستاد شرکت‌ها و ادارات کل خارج شده و با سرعت بیشتری به سمت حوزه‌های عملیاتی و شهرستان‌ها حرکت کند تا بتوان دغدغه‌های واقعی مردم در مواجهه با بحران‌های خدماتی را شناسایی و رفع کرد.

گرمه‌ئی بازرس کل استان فارس با اشاره به نتایج ارزیابی‌های صورت‌گرفته، از عملکرد مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان در مقابله با چالش‌های منابع آبی قدردانی کرد.

او در این راستا اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، شرکت آب و فاضلاب استان فارس به عنوان یکی از دستگاه‌های خدماتی، اقدامات مؤثری را در راستای پیشگیری از بروز بحران آب شرب در سطح استان به مرحله اجرا درآورده و در این زمینه موفق عمل کرده است.

علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، در این نشست با ارائه گزارشی مفصل از چالش‌های پیش روی مدیریت آب، به صعوبت اجرای پروژه‌های آبرسانی در این جغرافیای گسترده پرداخت.

او با اشاره به محدودیت‌های شدید منابع آبی و همچنین چالش‌های ناشی از کمبود منابع مالی در سال‌های اخیر، بر استراتژی مدیریت توزیع آب از طریق تقویت زیرساخت تأکید کرد.

شبانی در ادامه با تأکید بر تعهد این شرکت برای حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای آبرسانی در شهرستان خرمبید، با اشاره به اجرای پروژه‌های آبرسانی مهم در چند سال گذشته به اهمیت پروژه‌های مسکن ملی، تصریح کرد: تعهد ما برای تأمین زیرساخت‌های آبرسانی پروژه‌های مسکن ملی در اولویت است. در همین راستا، برنامه‌های اجرایی برای آبرسانی به سایت ۱۱۰ واحدی شهر صفاشهر و سایت ۴۲۰ واحدی قادرآباد با دقت بیشتری تنظیم شده تا پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای منطقه باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس همچنین از وضعیت پیشرفت پروژه‌های آبرسانی درحال اجرا در شهرستان خرمبید خبر داد و افزود: پروژه‌های آبرسانی به شهر صفاشهر اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده و در مراحل نهایی اتمام و بهره برداری قرار دارد. علاوه بر این، برای تثبیت وضعیت موجود، عملیات برق‌رسانی به چاه شماره ۱۲ شهر صفاشهر در حال اجرا است و مصمم هستیم تا این حلقه چاه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهت پایدار سازی آب شرب مشترکین به بهره‌برداری برسانیم.

علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در ادامه از همکاری و تعامل سازنده شرکت مهرگستر، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران صفاشهر و قادرآباد در پیشبرد پروژه‌های آبرسانی و پایداری شبکه توزیع آب تقدیر کرد.

همچنین، کیومرث همتی نفر فرماندار خرمبید در اظهاراتی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان فارس قدردانی کرد و با اشاره به نقش کلیدی این شرکت در توسعه آبرسانی شهرستان گفت: بیشترین حجم پروژه‌های عمرانی در سال گذشته مربوط به حوزه آبرسانی بوده است. اقدامات راهبردی در زمینه حفر، تجهیز و برق‌رسانی به ۵ حلقه چاه در سطح شهرستان، گامی مؤثر در جهت پایداری شبکه آب شرب و رفع دغدغه‌های مردم بوده است.

در پایان این نشست، با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری‌های بین‌بخشی، بر اهمیت مدیریت هوشمند منابع و آمادگی برای مقابله با چالش‌های اقلیمی در فصل تابستان تأکید شد.

منبع: آبفای فارس