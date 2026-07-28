کادرفنی تیم فوتبال استقلال منتظر تاییدیه پزشکی برای هافبک ازبکستانی این تیم است تا تصمیم نهایی در رابطه با این بازیکن گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که وضعیت جلال‌الدین ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی این تیم، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ماشاریپوف که به دلیل مصدومیت مدتی از تمرینات گروهی استقلال دور بوده، همچنان زیر نظر کادر پزشکی روند درمان و آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند و آخرین وضعیت جسمانی او در حال بررسی است.

کادر فنی استقلال منتظر دریافت نظر نهایی پزشکان و کادر پزشکی درباره شرایط این بازیکن است تا مشخص شود آیا او مجوز حضور در تمرینات گروهی و مسابقات را دریافت خواهد کرد یا خیر.

با توجه به نقش کلیدی این هافبک ازبکستانی در برنامه‌های تاکتیکی استقلال، کادر فنی قصد ندارد تا پیش از اعلام نظر قطعی پزشکان، ریسک استفاده از او را بپذیرد و تصمیم نهایی درباره حضور ماشاریپوف در ترکیب آبی‌پوشان پس از تأیید وضعیت سلامتی او اتخاذ خواهد شد.

استقلال خود را برای آغاز فصل جدید آماده می‌کند و کادر فنی امیدوار است این بازیکن هرچه زودتر با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، شرایط حضور در ترکیب آبی‌پوشان را به دست آورد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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