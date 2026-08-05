رئیس سازمان چای گفت: با توجه به شرایط مساعداقلیمی و تسهیلات سرمایه در گردش پیس بینی می شود که تولید نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای گفت: با افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش از طریق صندوق حمایت از توسعه چای و شرایط مساعد جوی، پیش‌بینی می‌شود تولید چای بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

به گفته وی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و دو به ترتیب ۷۲ و ۶۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

جهان ساز از افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید چای نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید چای خشک به ۳۰ تا ۳۲ هزار تن برسد.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه سالانه ۷۰ هزار تن چای در کشور مصرف می شود، تصریح کرد: با توجه به میزان صادرات، سالانه نیاز به واردات ۵۰ هزار تن چای داریم.