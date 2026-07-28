مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت از چند عملیات مهم پلیس طی روز‌های اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بیرانوند فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی از دستگیری باند سه‌نفره سرقت کولر گازی خبر داد که با سوءاستفاده از غفلت نگهبانان واحدهای تجاری، چندین دستگاه کولر را سرقت می‌کردند که در بررسی تصاویر دوربین‌ها، هویت متهم اصلی مشخص شد و دو همدست وی نیز ظرف ۴۸ ساعت دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه، ۴ دستگاه کولر و اموال سرقتی دیگر نیز کشف شد.

دستگیری فروشنده سلاح به باندهای شرارت

مأموران پایگاه دوم پلیس اطلاعات، عامل اصلی تأمین و توزیع سلاح غیرمجاز برای باندهای شرارت، سرقت و زورگیری را در اتوبان شهید بابایی دستگیر کردند، بطوریکه در بازرسی، یک قبضه سلاح جنگی، چندین سلاح شکاری غیرمجاز و مهمات کشف شد و متهم که دارای سابقه کیفری در این زمینه بوده، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

کشف ۶۳ تن سم و کود شیمیایی قاچاق در تهران

سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران نیز انبار نگهداری سموم قاچاق را در عبدل‌آباد شناسایی و بیش از ۶۳ تن انواع سم و کود شیمیایی فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد تومان کشف کرد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری دو سارق خشن منزل

سرهنگ کرم سلطانی رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی از دستگیری دو سارق به عنف منزل خبر داد که با تهدید و زور، کیف و اموالی به ارزش ۳ میلیارد تومان را سرقت کرده بودند. متهمان پس از مواجهه با مستندات، به ۱۰ فقره سرقت با همین شیوه اعتراف کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر شکات ادامه دارد.

شلیک پلیس به سارق 

سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت نیز اعلام کرد که مأموران کلانتری ۱۲۶ دو سارق حرفه‌ای را با موتورسیکلت «باکسر» شناسایی کردند که قصد سرقت داشتند. متهمان با بی‌توجهی به اخطارها، اقدام به فرار کردند و مأموران با تیراندازی به سمت لاستیک، موتور را متوقف کردند. یکی از سارقان در فرار پیاده با اصابت گلوله به مچ پا دستگیر و متهم دیگر متواری شد و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

سرقت از همراه بیمار در بیمارستان فارابی

سرهنگ محمد مقدسی سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری نیز گفت: مأموران کلانتری ۱۱۵ رازی، سارق سابقه‌داری را که از بیمار خوابیده در بیمارستان فارابی گوشی سرقت کرده بود، دستگیر کردند. متهم در تحقیقات، مالخر اموال سرقتی را نیز معرفی کرد که در عملیاتی جداگانه دستگیر شد. هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.

دستگیری سارق سنگ‌قبر در بهشت زهرا(س)

سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری نیز از دستگیری فردی خبر داد که از مقبره‌های خانوادگی در بهشت زهرا(س) سنگ‌قبر سرقت کرده بود. مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌ها، متهم را شناسایی و یک قطعه سنگ‌قبر مسروقه را از مخفیگاه وی کشف کردند. پلیس بر برخورد قاطع با اینگونه اقدامات که موجب جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌ها می‌شود، تأکید کرد.

برچسب ها: دستگیری سارق ، سارق حرفه‌ای
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