نجات‌گران ۱۱۵، نوزاد دختر را در مسیر داراب به دنیا آوردند و مادر و فرزند را سالم به بیمارستان منتقل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی کشاورز، مسئول اورژانس شهرستان داراب اظهار کرد: امروز سه شنبه ششم مردادماه، طی تماس تلفنی، و اعلام شروع درد زایمان مادری باردار در یکی از روستا‌های شهرستان داراب به مرکز ارتباطات ۱۱۵، بلافاصله نزدیکترین آمبولانس به محل فوریت اعزام شد.

او گفت: با توجه به هفته آخر بارداری مادر و قریب الوقوع بودن زایمان، به محض رسیدن کارشناسان، با انجام اقدامات مراقبتی و کنترل علائم حیاتی، مادر باردار برای انتقال به مرکز درمانی به داخل آمبولانس منتقل شد.

کشاورز تصریح کرد: با اقدامات کارشناسان اورژانس در تسهیل زایمان، نوزاد دختر در هنگام انتقال به بیمارستان داراب با سلامت کامل در آمبولانس متولد شد.

او ادامه داد: همچنین حمایت‌های درمانی بعد از تولد نوزاد از سوی کارشناسان اورژانس انجام شد و در نهایت مادر و نوزاد با شرایط مطلوب، برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) منتقل شدند.

برچسب ها: تولد نوزاد ، نوزاد دختر ، آمبولانس ، تولد در آمبولانس
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