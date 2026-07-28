رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای بار دیگر مواضع متناقض خود را درباره مذاکرات با ایران مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر مدعی شد: ما مذاکرات خوبی با ایران داشتیم.

او در عین حال با تکرار تهدیدهای بی اساس خود گفت: بهتر است با ایران به توافق برسیم تا اینکه بقیه کشور را نابود کنیم. 

ترامپ همچنین تهدیدهای خود را در مورد هدف قرار دادن زیرساخت ها و پل های ایران تکرار کرد و در ادامه تناقض گویی های خود افزود که مایل است از حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران خودداری کند. او گفت: "من به دنبال انجام این کار نیستم."

رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به نقض آتش بس از سوی کشورش و تجاوز به خاک ایران مدعی شد: ممکن است ما در حال انجام مذاکرات عالی باشیم و بعد ایران بیاید و بگوید که ما صحبت نمی‌کنیم یا اینکه در مورد مسئله هسته‌ای مذاکره نکرده‌ایم.

وی افزود: کسانی هستند که می‌خواهند من نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را نابود کنم، اما مشکل در عواقب آن نهفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، توافق ایران و آمریکا
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