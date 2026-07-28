سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء هشدار داد: هر شرکتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران جبران خسارت کند اجازه تردد از تنگه هرمز را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء هشدار داد: هر شرکتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران جبران خسارت کند اجازه تردد از تنگه هرمز را ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس‌جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه، و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است

 خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی، به‌دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا، و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیده‌اند را، از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت خواهد کرد.

 ضمن هشدار به رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی، به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم، از این به بعد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اجازه تردد به هیچ‌یک از شناورهای آن‌ها از تنگه هرمز را، نخواهند داد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
تنگه هرمز؛ پاشنه آشیل آمریکا در جنگ تاب‌آوری با ایران + فیلم
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
خواب‌های یک متوهم/ ماجراهای ترامپ و هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عراقچی باید بازنشست بشد.
وزارت خارجه بایستی به روز بشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر رسید سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چرا حمله تلافی‌جویانه ایران به یکی از بنادر اوکراین انجام نشد؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان سعودی وابسته به آمریکا است عراقچی هم حق ندارد با عربستان سعودی همکاری کند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درسی که ملت ایران به آمریکا داد در تاریخ ماندگار می‌شود.
درسی که ملت ایران به رژیم صهیونیستی داد در تاریخ ماندگار می‌شود.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هيچ تفاوتی بین سران عربستان سعودی و سران آمریکای تروریسم وجود ندارد، بهتر است زودتر به درک واصل شوند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نماینده پارلمان عراق خواهان پاسخ قاطع به حملات آمریکا و عربستان شد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عربستان سعودی غلط کرده به عراق حمله کرده ...زورش به یمن نمی‌رسد ...مقاومت آماده است تا عربستان یهودی را تنبیه کند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایران طرح عمان درباره تنگه هرمز را رد کرد
ایران طرح عمان درباره تنگه هرمز را رد کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
مگه من F-35 لایتنینگ داشته باشم برای فروش ازم خریداری به قیمت 10/5 میلیارد داداش !؟!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
F 35 PORTAL
۰۱:۱۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
۰۶:۰۰ صبح بود شروع کردیم به نابودی اهداف دشمن متخاصم !
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
وقتی دارایی ها آزاد نمیشن چه فایده ؟؟؟ چن ساله دسترسی ندارین هر که ببره بخوره نوش جونش چون این پولا که بدست ملت نمیرسه بنفع مسئوولین میشه فقط
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ورق در حال برگشتن است.
آمریکا و اروپا در تحریم ما هستند.
اموال بلوکه شده ما را دو دستی تقدیم مان می‌کنند.
اموال غربی‌ها در صورت لزوم در ایران بلوکه می‌شود و فقط در مقابل خرید غذا و دارو مجاز هستند.
اورانیوم هایشان را به ایران تحویل می‌دهند.
و ...
شاید باورش براتون سخت باشه !!!
اما واقعی ست.
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اگر ی مدت دیگه دوام بیاوریم تنگه را محکم دست بگیریم ترامپ و نتانیاهو دست تسلیم بالا میبرند و از اون طرف هم باب المندب در کنترل حوثی ها باشه موفقیت به امید خدا حتمی هست و در خواست ما سر تعظیم فرود می‌آورند نیروهای نظامی و امنیتی تنگه هرمز هرچی حضرت آقا سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم گفتند انجام دهید
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
یعنی چه اونا ک مسدودن
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
به اموال ملت ایران دست درازی کنید کشتی هاتون که الان در خلیج فارس است به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد خیلی ناراحت میشید برید به اون ترامپ نجس شکایت کنید
۴
۸
پاسخ دادن
۱۲۳
آچمزشدن مغز دریایی آمریکا در خلیج فارس
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد
شرایط کشور به هیچ‌وجه برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
سپاه: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند
مذاکره با دشمن و دفاع نیروهای مسلح از کشور منافاتی با یکدیگر ندارند
جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
آخرین اخبار
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
عارف: دشمن با هویت و تمدن ایرانی جنگید، اما شکست خورد
خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران
سپاه: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند
شرایط کشور به هیچ‌وجه برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
آچمزشدن مغز دریایی آمریکا در خلیج فارس
مذاکره با دشمن و دفاع نیروهای مسلح از کشور منافاتی با یکدیگر ندارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
معاون امنیتی وزیر کشور: امنیت کامل در مرز‌های شلمچه و چذابه برقرار است
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
عارف: هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری در توسعه روابط با آفریقا پذیرفته نیست
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است