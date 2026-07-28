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هیچ خلاء قانونی برای ساخت مسکن در کشور نداریم + فیلم

رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از ارائه بسته کامل قوانین مسکن (مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی اجاره‌بها و جهش تولید) به دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بسته‌ای از قوانین مسکن در اختیار دولت قرار گرفته و در حوزه قانون‌گذاری هیچ مشکلی برای تولید و تأمین مسکن نداریم. 

او ادامه داد: قوانین «مالیات بر خانه‌های خالی»، «ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «جهش تولید مسکن» برای کمک به تولید مسکن تصویب شده‌اند. با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت خرید، فروش و اجاره مسکن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 

وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن به شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور اشاره شده است، زیرا یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند متولی سیاست‌گذاری مسکن باشد. 

 

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