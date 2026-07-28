هیچ خلاء قانونی برای ساخت مسکن در کشور نداریم + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بسته‌ای از قوانین مسکن در اختیار دولت قرار گرفته و در حوزه قانون‌گذاری هیچ مشکلی برای تولید و تأمین مسکن نداریم.

او ادامه داد: قوانین «مالیات بر خانه‌های خالی»، «ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «جهش تولید مسکن» برای کمک به تولید مسکن تصویب شده‌اند. با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت خرید، فروش و اجاره مسکن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن به شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور اشاره شده است، زیرا یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند متولی سیاست‌گذاری مسکن باشد.