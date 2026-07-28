باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، درباره روند رشد گلف بانوان اظهار داشت: پتانسیل دختران گلف ایران کمتر از مردان نیست و حتی در برخی بخش‌ها شاهد انگیزه و تلاش بیشتری از سوی بانوان هستیم. آنها هدفمند کار می‌کنند و مسیر پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: بلافاصله پس از برگزاری مسابقات برترین‌های مردان، رقابت‌های برترین‌های بانوان را آغاز کردیم تا این بخش نیز با همان استاندارد‌ها و جدیت پیش برود. همچنین دو نفر از بانوان گلفر به اردوی ترکیه اعزام خواهند شد که یکی از آنها نازنین شهرکی است و برنامه‌ریزی لازم برای حضور او در بازی‌های آسیایی ناگویا در حال انجام است.

رئیس فدراسیون گلف ادامه داد: روند پیشرفت بانوان در ماه‌های اخیر بسیار خوب بوده و امیدواریم با همین شتاب مسیر خود را ادامه دهند. سطح بازی، کیفیت ضربات و توانایی فنی آنها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و این موضوع نشان‌دهنده تلاش و پشتکار بالای ورزشکاران این بخش است.

عزیزی با اشاره به سختی‌های رشته گلف گفت: گلف یکی از بزرگ‌ترین زمین‌های ورزشی را در اختیار دارد و شرایط خاص خودش را دارد. ورزشکاران در مسابقات روزانه حدود ۶ تا ۷ ساعت در زمین حضور دارند که نشان می‌دهد این رشته نیازمند آمادگی جسمانی، تمرکز و تلاش زیادی است.

وی درباره وضعیت زمین گلف مجموعه انقلاب نیز گفت: روند قانونی واگذاری و بهسازی زمین در حال پیگیری است و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش، بتوانیم تا پاییز زمین را تحویل بگیریم و شرایط بهتری برای تمرین و برگزاری مسابقات فراهم کنیم.