این برنامه‌ها با تلاش و پیگیری مستمر واحد مددکاری شرکت و با رویکردی حمایتی، توانسته است زمینه توسعه خدمات تخصصی، تقویت نظام ارجاع، گسترش خدمات مشاوره و روان‌شناسی، ارائه حمایت‌های رفاهی و استقرار برنامه همیار کارکنان (EAP) را در شبکه بهداشت شرکت فراهم کند.

این تقدیرنامه، بیانگر ارزش و اهمیت فعالیت‌های تخصصی حوزه پیشگیری از اعتیاد و نقش مؤثر واحد مددکاری در صیانت از سرمایه انسانی شرکت و توسعه فرهنگ سلامت در محیط کار می باشد.