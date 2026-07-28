باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موشکی که معادلات جنگ را برهم زد + فیلم

یکی از موشک‌های ایرانی به خوبی توانست معادلات نظامی را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شایان میرزایی، کارشناس دفاعی در برنامه تلویزیونی گفت: رسانه آمریکایی اعتراف کرده است که موشک خیبرشکن ایران بود که معادلات نظامی را تغییر داد.

مطالب مرتبط
موشکی که معادلات جنگ را برهم زد + فیلم
young journalists club

پاشنه آشیل‌های آمریکا؛ از کمبود مهمات تا بن‌بست راهبردی در برابر ایران + فیلم

موشکی که معادلات جنگ را برهم زد + فیلم
young journalists club

خشاب خالی آمریکا در برابر ایران + فیلم

موشکی که معادلات جنگ را برهم زد + فیلم
young journalists club

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
از شهرهای زیر‌زمینی تا انهدام رادارهای کلیدی؛ تحلیل چرایی افزایش بازدارنگی‌ ایران + فیلم
۹۵۳

از شهرهای زیر‌زمینی تا انهدام رادارهای کلیدی؛ تحلیل چرایی افزایش بازدارنگی‌ ایران + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
 اندیشمند برجسته آمریکایی: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم! + فیلم
۴۰۰

 اندیشمند برجسته آمریکایی: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم! + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
 ایستادگی ایران؛ دلیل ناکامی پروژه اسرائیلی آمریکایی «خاورمیانه جدید» + فیلم
۳۹۶

 ایستادگی ایران؛ دلیل ناکامی پروژه اسرائیلی آمریکایی «خاورمیانه جدید» + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
بیش از ۲۱۰ موکب درمانی به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند + فیلم
۲۹۵

بیش از ۲۱۰ موکب درمانی به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
کلیسا و مسجدی در آبادان که دیوار به دیوار هم ساخته شده‌اند + فیلم
۲۸۵

کلیسا و مسجدی در آبادان که دیوار به دیوار هم ساخته شده‌اند + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
فقط زورتان به فقیر ها رسیده معوقه مستمری بگیران زن تامین اجتماعی چه شد چرا مزایای جانبی را تامین اجتماعی حذف کرده چرا دادسرای قم 6ماه طول میده تا به پرونده برسه قیمت بنزین برای ثروتمندان پنج هزار تومان مفت گذاشتید
۰
۰
پاسخ دادن