رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت حبوبات و برنج در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران‌ مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم، گفت: با توجه به آنکه کارشناسان اتحادیه در بازدیدهای میدانی موضوعات را پیگیری می کنند و هر گونه کمبود کالا و نوسان قیمت در بازار را مهار می کنند.

به گفته وی، از جنگ ۱۲ روزه تاکنون نظارت های فیزیکی موجب شده بازار به آرامش برسد تا کمبودی در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشود.

کنگری از ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار خبر داد و افزود: با توجه به انبوه کالا و نزدیک شدن به فصل برداشت محصولاتی همچون برنج و حبوبات کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: قیمت هر کیلو برنج هاشمی به ۵۱۰ هزار تومان رسیده بود که اکنون با روند کاهشی به ۴۳۰ تا ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. به طور کلی قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمده فروشی ها برمبنای کیفیت از ۱۸۰ تا ۴۴۰ هزار تومان، برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج پاکستانی ۱۸۵ تا ۲۷۰ هزار تومان است و با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو لوبیا چیتی به ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، افزود: قیمت کنونی هر کیلو لوبیا چیتی در بنکداری ها به ۲۷۵ تا ۳۳۰ هزار تومان کاهش یافته است.

کنگری قیمت هر کیلو شکر در بنکداری ها را ۹۷ تا ۱۰۰ هزار تومان و قند خرد شده ۱۲۵ هزار تومان اعلام کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: با توجه به افزایش ۲ برابری عرضه نسبت به تقاضا و رقابت بین توزیع کنندگان، قیمت کالا روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به آینده بازار کالاهای اساسی گفت: با توجه به فراوانی کالاهای اساسی سبد مصرفی آرامش بازار استمرار خواهد داشت و علت این امر ناشی از حذف ارز ترجیحی و شکست انحصار و افزایش عرضه و رقابت در بین توزیع کنندگان منجر به تعادل کالا در بازار شده است.