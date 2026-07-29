رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت حبوبات و برنج در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران‌ مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالاهای اساسی نداریم، گفت: با توجه به آنکه کارشناسان اتحادیه در بازدیدهای میدانی موضوعات را پیگیری می کنند و هر گونه کمبود کالا و نوسان قیمت در بازار را مهار می کنند.

به گفته وی، از جنگ ۱۲ روزه تاکنون نظارت های فیزیکی موجب شده  بازار به آرامش برسد تا کمبودی در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشود.

کنگری از ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار خبر داد و افزود: با توجه به انبوه کالا و نزدیک شدن به فصل برداشت محصولاتی همچون برنج و حبوبات کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: قیمت هر کیلو برنج هاشمی به ۵۱۰ هزار تومان رسیده بود که اکنون با روند کاهشی به ۴۳۰ تا ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. به طور کلی قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمده فروشی ها برمبنای کیفیت از ۱۸۰ تا ۴۴۰ هزار تومان، برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج پاکستانی ۱۸۵ تا ۲۷۰ هزار تومان است و با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو لوبیا چیتی به ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، افزود: قیمت کنونی هر کیلو لوبیا چیتی در بنکداری ها به ۲۷۵ تا ۳۳۰ هزار تومان کاهش یافته است.

کنگری قیمت هر کیلو شکر در بنکداری ها را ۹۷ تا ۱۰۰ هزار تومان و قند خرد شده ۱۲۵ هزار تومان اعلام کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: با توجه به افزایش ۲ برابری عرضه نسبت به تقاضا و رقابت بین توزیع کنندگان، قیمت کالا روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به آینده بازار کالاهای اساسی گفت: با توجه به فراوانی کالاهای اساسی سبد مصرفی آرامش بازار استمرار خواهد داشت و علت این امر ناشی از حذف ارز ترجیحی و شکست انحصار و افزایش عرضه و رقابت در بین توزیع کنندگان منجر به تعادل کالا در بازار شده است.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار کالاهای اساسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
لطفا خبر کامل بدید بنویسید بازار کدام کشور تو بازار ایران که همه چی داره میره بالا سیب زمینی ۸۰ شده گوجه ۱۰۰
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
همیشه تو این موقع از سال چون برنج محصول جدید میاد قیمت برنج پارسال افت میکنه از برکات دولت نیست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هاشمی در تره بار اختیاریه قاطی داشت دو جور بود که دانه اش قابل تشخیصه و موقع پخت هم فرقشان در قابلمه معلوم میشه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چرا چرت و پرت می گید؟،چی میزنید که تو بازار کاهش قیمت دیدید
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بشنو و باور نکن فعلا دستاورد نظارت و مدیریت گرانی
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