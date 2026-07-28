باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در راستای اجرای برنامههای آمادگی نیروگاههای کشور برای عبور از پیک مصرف برق، مرکز بینالمللی بالانس تجهیزات دوار شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با انجام عملیات تخصصی بالانس دینامیکی و تستهای فنی، رکورد جدیدی در ارائه خدمات مهندسی به ثبت رساند.
در همین راستا محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اشاره به اهمیت پشتیبانی فنی از نیروگاههای کشور گفت: تضمین تولید مستمر برق و حفظ پایداری شبکه سراسری، از مهمترین اولویتهای کشور است و مرکز بینالمللی بالانس تجهیزات دوار با ارائه خدمات تخصصی برای تجهیزاتی با ظرفیت بیش از ۳۵۰۷ مگاوات، نقش مهمی در آمادهسازی نیروگاهها برای فصل اوج مصرف برق ایفا کرده است.
او با بیان اینکه تستهای بالانس، آخرین و حساسترین مرحله در فرآیند تعمیرات تجهیزات دوار نیروگاهی به شمار میرود، افزود: هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات در توربینها و ژنراتورها باید پس از انجام تستهای دینامیکی دور پایین (Low Speed) و بالانس دینامیکی دور بالا (High Speed) در تونل خلأ تأیید شود. این فرآیند، شبیهسازی شرایط واقعی بهرهبرداری است و از عملکرد ایمن و مطمئن تجهیزات اطمینان حاصل میکند.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ادامه داد: در فصل آمادگی نیروگاهها، ۳۸ پروژه فوقتخصصی بالانس دینامیکی و تست اوراسپید (Over Speed) روی روتورهای توربین و ژنراتور در نیروگاههای مهمی از جمله رجایی قزوین، شازند اراک، تبریز، جهرم، بندرعباس، لوشان، آبادان، رامین اهواز و مبین عسلویه اجرا شد که نتیجه آن، بازگشت بیش از ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق به شبکه سراسری بود.
لطفی همچنین با اشاره به توانمندیهای این مرکز اظهار کرد: مرکز بالانس تجهیزات دوار تعمیرات نیروگاهی ایران، تنها مرکز فوقتخصصی کشور است که امکان انجام عملیات بالانس دینامیکی و تست اوراسپید برای تجهیزاتی با وزن تا ۸۵ تن را در اختیار دارد.